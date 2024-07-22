Челябинцы поразились разноцветным облакам. Видео

Жители Челябинска наблюдали в небе радужные облака
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Облака переливались всеми цветами спектра Фото:

В Челябинске в ночь на 22 июня жители поразились облакам, которые переливались всеми цветами спектра. Видео явления прислала в редакцию URA.RU читательница.

«Сегодня, 21 июля, в 23:13 наблюдала с балкона странное явление в небе. Облака меняли цвет», — уточнила читательница URA.RU. Челябинка добавила, что съемка производилась с балкона дома неподалеку от ТРК «Аврора» в Ленинском районе Челябинска.

Ранее жители Снежинска заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая.

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В Челябинске в ночь на 22 июня жители поразились облакам, которые переливались всеми цветами спектра. Видео явления прислала в редакцию URA.RU читательница. «Сегодня, 21 июля, в 23:13 наблюдала с балкона странное явление в небе. Облака меняли цвет», — уточнила читательница URA.RU. Челябинка добавила, что съемка производилась с балкона дома неподалеку от ТРК «Аврора» в Ленинском районе Челябинска. Ранее жители Снежинска заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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