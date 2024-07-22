В Челябинске в ночь на 22 июня жители поразились облакам, которые переливались всеми цветами спектра. Видео явления прислала в редакцию URA.RU читательница.
«Сегодня, 21 июля, в 23:13 наблюдала с балкона странное явление в небе. Облака меняли цвет», — уточнила читательница URA.RU. Челябинка добавила, что съемка производилась с балкона дома неподалеку от ТРК «Аврора» в Ленинском районе Челябинска.
Ранее жители Снежинска заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая.
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