Челябинцы поразились разноцветным облакам. Видео

Жители Челябинска наблюдали в небе радужные облака

22 июля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Облака переливались всеми цветами спектра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ночь на 22 июня жители поразились облакам, которые переливались всеми цветами спектра. Видео явления прислала в редакцию URA.RU читательница. «Сегодня, 21 июля, в 23:13 наблюдала с балкона странное явление в небе. Облака меняли цвет», — уточнила читательница URA.RU. Челябинка добавила, что съемка производилась с балкона дома неподалеку от ТРК «Аврора» в Ленинском районе Челябинска. Ранее жители Снежинска заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в ночь на 22 июня жители поразились облакам, которые переливались всеми цветами спектра. Видео явления прислала в редакцию URA.RU читательница. «Сегодня, 21 июля, в 23:13 наблюдала с балкона странное явление в небе. Облака меняли цвет», — уточнила читательница URA.RU. Челябинка добавила, что съемка производилась с балкона дома неподалеку от ТРК «Аврора» в Ленинском районе Челябинска. Ранее жители Снежинска заметили в небе редкое оптическое явление — радужные облака. Горожане связали феномен с северным сиянием, озарившим небо вечером 10 мая.