Челябинская модель Шейк появилась в разных образах на обложке корейского Vogue

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки корейского августовского выпуска Vogue. Кадры появились в соцсетях журнала.
«Космическое существование. Такой счастливый август, который начинается с супермодели Ирина Шейк», — подписали свой пост Vogue Корея на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Две обложки с Ириной Шейк появились в сети и на обеих вариантов ее образы полностью составлены из вещей итальянского бренда Miu-Miu. На одной из них она стоит возле маленького забора в куртке, серой толстовке из которой виднеется белая блуза и яркой сиреневой юбке с принтом. Второй вариант обложки выглядит более дерзко, там уже Шейк одета в прямые брюки с ремнем, кожаные черные перчатки, рубашку и обтягивающий пиджак с множеством пуговиц.
Недавно Шейк появилась на обложке европейского журнала Dust Magazine. Выпуск посвящался улыбке. Для Vogue же челябинская модель снималась в марте в бунтарском образе, , в апреле в тематике Формулы — 1.
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