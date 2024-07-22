Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России

23 июля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе. «Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе. «Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства.