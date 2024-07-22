22 июля 2024

Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин назначил экс-главу МВД Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета безопасности Фото:

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе.

«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства.

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Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе. «Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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