Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе.
«Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства.
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Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря СБ России. Об этом говорится в соответствующем указе. «Назначить Нургалиева Рашида Гумаровича первым заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации. 67-летний Нургалиев с 2012 года был заместителем секретаря Совбеза, до этого, с 2004-го, — министром внутренних дел, а с 2002 года — первым замглавы ведомства.