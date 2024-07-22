Полиция ХМАО ищет вандалов, разрушивших могилы на кладбище в Нижневартовске

Жители Нижневартовска (ХМАО) обратились в полицию с заявлением на вандалов, которые разрушили могилы на новом кладбище. В полиции ХМАО агентству URA.RU сообщили, что проводится проверка инцидента, правоохранители ищут нарушителей.
«Полиция проводит проверку, ведется поиск нарушителей, также будет дана оценка службам, отвечающим за порядок на кладбище. После установления виновных родственники умерших людей, чьи могилы были разрушены, смогут взыскать компенсацию с нарушителей», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. Действия подобного рода попадают под статью уголовного кодекса, которая предполагает наказание за надругательство над телами умерших.
По свидетельству очевидцев, четыре захоронения почти сравняли с землей. «Оградки и памятники снесены, на земле остались следы шин. Говорят, что кто-то из посетителей не справился с управлением автомобилем и наехал на могилы», — поделилась с URA.RU жительница Нижневартовска, которая пришла на могилу родственника.
Ранее URA.RU писало, что часть кладбища Нижневартовска затопило из-за таяния снега. В Радоницу, день поминовения усопших, родственники не смогли подойти к могилам родных.
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