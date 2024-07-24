24 июля 2024

Челябинец ответит в суде за убийство многодетного отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет Фото:

Житель села Филимоново (Челябинская область) предстанет перед судом за случайное убийство односельчанина, воспитывавшего шесть несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU 25 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что инцидент произошел в мае текущего года на сельской дискотеке. Обвиняемый оттолкнул от себя пьяного односельчанина. Тот потерял равновесие и упал, ударившись головой. В результате полученной травмы он скончался в больнице. У погибшего на иждивении находилось шесть несовершеннолетних детей.

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Житель села Филимоново (Челябинская область) предстанет перед судом за случайное убийство односельчанина, воспитывавшего шесть несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU 25 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что инцидент произошел в мае текущего года на сельской дискотеке. Обвиняемый оттолкнул от себя пьяного односельчанина. Тот потерял равновесие и упал, ударившись головой. В результате полученной травмы он скончался в больнице. У погибшего на иждивении находилось шесть несовершеннолетних детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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