Челябинец ответит в суде за убийство многодетного отца

Житель села Филимоново (Челябинская область) предстанет перед судом за случайное убийство односельчанина, воспитывавшего шесть несовершеннолетних детей. Об этом URA.RU 25 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что инцидент произошел в мае текущего года на сельской дискотеке. Обвиняемый оттолкнул от себя пьяного односельчанина. Тот потерял равновесие и упал, ударившись головой. В результате полученной травмы он скончался в больнице. У погибшего на иждивении находилось шесть несовершеннолетних детей.
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