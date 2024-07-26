Минюст РФ признал «Bild на русском» иноагентом

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Издание распространяло недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ Фото:

Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России.

«BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.

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Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России. «BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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