Минюст РФ признал «Bild на русском» иноагентом

Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России.
«BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.
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Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России. «BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.