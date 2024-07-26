Минюст РФ признал «Bild на русском» иноагентом

26 июля 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Издание распространяло недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России. «BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Издание «Bild на русском» признано иноагентом в России. Об этом сказано в сообщении Минюста России. «BILD на русском» распространял недостоверную информацию о политике органов публичной власти РФ и недостоверные сведения о Вооруженных Силах РФ», — сказано в сообщении Минюста России. Также в ведомстве отмечают, что издание выступало против СВО на Украине и распространяло сообщения и материалы иностранных агентов.