24 июля 2024

Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о разрушающемся доме в Сургуте
Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о разрушающемся доме в Сургуте Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о разваливающемся многоквартирном доме в Сургуте, который не признают аварийным. Жильцы стали опасаться за свою жизнь и обратились за помощью в СК, когда по стенам пошли трещины. 

«В СК России обратилась жительница ХМАО о несогласии с ходом установления обстоятельств длительного непризнания аварийным дома по улице Мечникова в городе Сургуте: в здании нарушена целостность фундамента, сваи и стены деформированы, в несущих конструкциях образовались трещины. Председатель СК РФ поручил руководителю Следственного управления СК по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следственного комитета России.

Дом был построен в 1977 году, и находится в неудовлетворительном состоянии.  Местные власти, по свидетельству сургутян, не собираются расселять жителей.

Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Он поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о разваливающемся многоквартирном доме в Сургуте, который не признают аварийным. Жильцы стали опасаться за свою жизнь и обратились за помощью в СК, когда по стенам пошли трещины.  «В СК России обратилась жительница ХМАО о несогласии с ходом установления обстоятельств длительного непризнания аварийным дома по улице Мечникова в городе Сургуте: в здании нарушена целостность фундамента, сваи и стены деформированы, в несущих конструкциях образовались трещины. Председатель СК РФ поручил руководителю Следственного управления СК по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следственного комитета России. Дом был построен в 1977 году, и находится в неудовлетворительном состоянии.  Местные власти, по свидетельству сургутян, не собираются расселять жителей. Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Он поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...