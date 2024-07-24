Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Сургуте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о разваливающемся многоквартирном доме в Сургуте, который не признают аварийным. Жильцы стали опасаться за свою жизнь и обратились за помощью в СК, когда по стенам пошли трещины.
«В СК России обратилась жительница ХМАО о несогласии с ходом установления обстоятельств длительного непризнания аварийным дома по улице Мечникова в городе Сургуте: в здании нарушена целостность фундамента, сваи и стены деформированы, в несущих конструкциях образовались трещины. Председатель СК РФ поручил руководителю Следственного управления СК по ХМАО Михаилу Мокшину доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах», — сообщил telegram-канал Следственного комитета России.
Дом был построен в 1977 году, и находится в неудовлетворительном состоянии. Местные власти, по свидетельству сургутян, не собираются расселять жителей.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин заинтересовался домом в Сургуте, у которого рушатся стены. Он поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов.
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