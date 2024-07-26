Уехали на мотоциклах и не вернулись: в Свердловской области пропали трое мужчин. Фото

В Свердловской области более суток назад пропали трое мотоциклистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Местонахождение мужчин неизвестно с 25 июля (архивное фото)
Местонахождение мужчин неизвестно с 25 июля (архивное фото) Фото:

В Свердловской области недалеко от Талицы больше суток назад пропали трое мужчин-мотоциклистов. О пропаже сообщили в поисковом отряде Liza Alert по Свердловской области.

«25 июля 2024 года уехали на мотоциклах, с тех пор их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе», — говорится в сообщении отряда из соцсети «ВКонтакте».

Исчезнувшие из поселка Троицкий в нескольких километрах от города Талица. Были одеты в темно-зеленую одежду и черные кроссовки. Всем троим более 30-ти лет.

Ориентировка на пропавших
Ориентировка на пропавших
Фото:

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В Свердловской области недалеко от Талицы больше суток назад пропали трое мужчин-мотоциклистов. О пропаже сообщили в поисковом отряде Liza Alert по Свердловской области. «25 июля 2024 года уехали на мотоциклах, с тех пор их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе», — говорится в сообщении отряда из соцсети «ВКонтакте». Исчезнувшие из поселка Троицкий в нескольких километрах от города Талица. Были одеты в темно-зеленую одежду и черные кроссовки. Всем троим более 30-ти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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