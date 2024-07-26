Местонахождение мужчин неизвестно с 25 июля (архивное фото)
В Свердловской области недалеко от Талицы больше суток назад пропали трое мужчин-мотоциклистов. О пропаже сообщили в поисковом отряде Liza Alert по Свердловской области.
«25 июля 2024 года уехали на мотоциклах, с тех пор их местонахождение неизвестно. Могут находиться в вашем городе», — говорится в сообщении отряда из соцсети «ВКонтакте».
Исчезнувшие из поселка Троицкий в нескольких километрах от города Талица. Были одеты в темно-зеленую одежду и черные кроссовки. Всем троим более 30-ти лет.
Ориентировка на пропавших
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