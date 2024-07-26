26 июля 2024

Эвакуацию и охрану порядка на месте прорыва Киалимской плотины обеспечит полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, перекрытие, полиция, оцепление, дорога, поиск, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
Полиция дежурит на месте прорыва дамбы Фото:

В Челябинской области сотрудники полиции выехали к месту прорыва Киалимской дамбы для эвакуиции жителей и охраны порядка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«В Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе полиции добавили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. Сейчас движение закрыто в обоих направлениях. Здесь несут службу сотрудники полиции в усиленном режиме.

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В Челябинской области сотрудники полиции выехали к месту прорыва Киалимской дамбы для эвакуиции жителей и охраны порядка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «В Челябинской области на Киалимском водохранилище в связи с резким поднятием уровнем воды из-за продолжительных ливней произошло разрушение плотины. Для организации охраны общественного порядка и оказания помощи в эвакуации населения на место направлен личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе полиции добавили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затоплен. Сейчас движение закрыто в обоих направлениях. Здесь несут службу сотрудники полиции в усиленном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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