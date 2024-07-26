В Екатеринбурге во время мощнейших дождей, накрывших регион, на станции метро «Ботаническая» протек потолок. Струи воды льются на рельсы, сообщили очевидцы.
«На станции „Ботаническая“ протек потолок. Струя воды льется прямо на путь», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Метро Екатеринбурга». На опубликованных каналом кадрах заметно, как на рельсы капает вода.
На звонок корреспондента в метрополитене не ответили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга. Ответ ожидается.
В Екатеринбурге и Свердловской области несколько дней бушует ветер, дождь и грозы. Стихия накрыла регион еще 26 июля, однако МЧС продлило штормовое предупреждение и на 28 июля.
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