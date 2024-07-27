27 июля 2024

Двое детей из ХМАО устроили полицейскую погоню и ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети, скрывавшиеся от полицейской погони, находятся в нижневартовской детской больнице
Дети, скрывавшиеся от полицейской погони, находятся в нижневартовской детской больнице Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двое детей за рулем питбайка не остановились по требованию сотрудников ДПС. В процессе попытки скрыться от полицейской погони они столкнулись с автомобилем на перекрёстке улиц Интернациональная и Чапаева, сообщила URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Двое несовершеннолетних на одном питбайке по требованию сотрудников ДПС не остановились, начали скрываться. На перекрестке Интернациональная-Чапаева поехали на красный сигнал и столкнулись с автомобилем», — рассказала Абмайкина.

Сейчас дети госпитализированы. ГИБДД проводит проверку.

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В Нижневартовске (ХМАО) двое детей за рулем питбайка не остановились по требованию сотрудников ДПС. В процессе попытки скрыться от полицейской погони они столкнулись с автомобилем на перекрёстке улиц Интернациональная и Чапаева, сообщила URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Двое несовершеннолетних на одном питбайке по требованию сотрудников ДПС не остановились, начали скрываться. На перекрестке Интернациональная-Чапаева поехали на красный сигнал и столкнулись с автомобилем», — рассказала Абмайкина. Сейчас дети госпитализированы. ГИБДД проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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