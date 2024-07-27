Двое детей из ХМАО устроили полицейскую погоню и ДТП

Дети, скрывавшиеся от полицейской погони, находятся в нижневартовской детской больнице
В Нижневартовске (ХМАО) двое детей за рулем питбайка не остановились по требованию сотрудников ДПС. В процессе попытки скрыться от полицейской погони они столкнулись с автомобилем на перекрёстке улиц Интернациональная и Чапаева, сообщила URA.RU пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.
«Двое несовершеннолетних на одном питбайке по требованию сотрудников ДПС не остановились, начали скрываться. На перекрестке Интернациональная-Чапаева поехали на красный сигнал и столкнулись с автомобилем», — рассказала Абмайкина.
Сейчас дети госпитализированы. ГИБДД проводит проверку.
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