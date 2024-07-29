29 июля 2024

Челябинские врачи рекомендуют матери не бросать кормить младенца грудью при ОРВИ

Врач Лысенко: матери не следует бросать кормить младенца грудью при ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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При кормлении грудью малышу передаются защитные факторы для развития иммунитета
При кормлении грудью малышу передаются защитные факторы для развития иммунитета Фото:

Челябинские врачи советуют мамам продолжать кормить грудью малыша при ОРВИ, ведь вместе с молоком малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, что формирует иммунитет. При этом нужно соблюдать ряд правил, сообщила врач-неонатолог отделения новорожденных Клиники ЮУГМУ Оксана Лысенко.

«ОРВИ — это частое заболевание, которому подвержены все, в том числе кормящие мамы. Оно проявляется такими симптомами, как насморк, кашель, субфебрильная температура, недомогание. Если состояние женщины не вызывает опасений, то отказываться от кормления грудью не рекомендуется, потому что с молоком матери малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, формируя пассивный иммунитет. Поэтому продолжать грудное вскармливание при простуде — это самый эффективный способ защитить малыша от инфекции», — цитируют слова Лысенко в пресс-службе регионального минздрава.

При этом врач напомнила, что простуда передается воздушно-капельным путем. Чтобы ребенок не заболел, необходимо чаще проветривать помещение, надевать маску в период кормления и ухода за ребенком, тщательно мыть руки, особенно пере контактом с малышом. Также можно попросить родных поухаживать за ребенком, чтобы на время болезни уменьшить контакт с ним.

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Челябинские врачи советуют мамам продолжать кормить грудью малыша при ОРВИ, ведь вместе с молоком малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, что формирует иммунитет. При этом нужно соблюдать ряд правил, сообщила врач-неонатолог отделения новорожденных Клиники ЮУГМУ Оксана Лысенко. «ОРВИ — это частое заболевание, которому подвержены все, в том числе кормящие мамы. Оно проявляется такими симптомами, как насморк, кашель, субфебрильная температура, недомогание. Если состояние женщины не вызывает опасений, то отказываться от кормления грудью не рекомендуется, потому что с молоком матери малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, формируя пассивный иммунитет. Поэтому продолжать грудное вскармливание при простуде — это самый эффективный способ защитить малыша от инфекции», — цитируют слова Лысенко в пресс-службе регионального минздрава. При этом врач напомнила, что простуда передается воздушно-капельным путем. Чтобы ребенок не заболел, необходимо чаще проветривать помещение, надевать маску в период кормления и ухода за ребенком, тщательно мыть руки, особенно пере контактом с малышом. Также можно попросить родных поухаживать за ребенком, чтобы на время болезни уменьшить контакт с ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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