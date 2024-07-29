Челябинские врачи рекомендуют матери не бросать кормить младенца грудью при ОРВИ

Челябинские врачи советуют мамам продолжать кормить грудью малыша при ОРВИ, ведь вместе с молоком малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, что формирует иммунитет. При этом нужно соблюдать ряд правил, сообщила врач-неонатолог отделения новорожденных Клиники ЮУГМУ Оксана Лысенко.
«ОРВИ — это частое заболевание, которому подвержены все, в том числе кормящие мамы. Оно проявляется такими симптомами, как насморк, кашель, субфебрильная температура, недомогание. Если состояние женщины не вызывает опасений, то отказываться от кормления грудью не рекомендуется, потому что с молоком матери малышу передаются защитные факторы, которые вырабатываются в организме женщины, формируя пассивный иммунитет. Поэтому продолжать грудное вскармливание при простуде — это самый эффективный способ защитить малыша от инфекции», — цитируют слова Лысенко в пресс-службе регионального минздрава.
При этом врач напомнила, что простуда передается воздушно-капельным путем. Чтобы ребенок не заболел, необходимо чаще проветривать помещение, надевать маску в период кормления и ухода за ребенком, тщательно мыть руки, особенно пере контактом с малышом. Также можно попросить родных поухаживать за ребенком, чтобы на время болезни уменьшить контакт с ним.
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