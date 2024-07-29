29 июля 2024

Соседка рассказала о школьнике, пропавшем в Екатеринбурге после ссоры с бабушкой

Пропавшего в Екатеринбурге школьника видели возле «Радуга-парка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчика видели в последний раз возле ТЦ (архивное фото) Фото:

Школьник, сбежавший после слов бабушки о том, что он приемный, воспитывается в благополучной семье. В последний раз его якобы видели в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала соседка семейства.

«Семья обычная, хорошая. У него родная мама и отчим. Вчера [29 июля] видела ребенка, по улице шел, все было нормально. Говорят, в последний раз его видели возле „Радуга-парка“ — там как раз живет его бабушка», — рассказала женщина, сославшись на полицейских. Они приходили к ней и расспрашивали про семью ребенка.

Причиной побега, как сообщал telegram-канал Ural Mash, стало то, что бабушка якобы заявила внуку, что он является приемным (хотя это неправда). После этого 10-летний мальчик, пишет паблик, сел на велосипед и уехал. Его ищут вторые сутки. Агентство ведет онлайн-трансляцию.

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Школьник, сбежавший после слов бабушки о том, что он приемный, воспитывается в благополучной семье. В последний раз его якобы видели в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала соседка семейства. «Семья обычная, хорошая. У него родная мама и отчим. Вчера [29 июля] видела ребенка, по улице шел, все было нормально. Говорят, в последний раз его видели возле „Радуга-парка“ — там как раз живет его бабушка», — рассказала женщина, сославшись на полицейских. Они приходили к ней и расспрашивали про семью ребенка. Причиной побега, как сообщал telegram-канал Ural Mash, стало то, что бабушка якобы заявила внуку, что он является приемным (хотя это неправда). После этого 10-летний мальчик, пишет паблик, сел на велосипед и уехал. Его ищут вторые сутки. Агентство ведет онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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