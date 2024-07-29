Соседка рассказала о школьнике, пропавшем в Екатеринбурге после ссоры с бабушкой

Пропавшего в Екатеринбурге школьника видели возле «Радуга-парка»

30 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Мальчика видели в последний раз возле ТЦ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Школьник, сбежавший после слов бабушки о том, что он приемный, воспитывается в благополучной семье. В последний раз его якобы видели в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала соседка семейства. «Семья обычная, хорошая. У него родная мама и отчим. Вчера [29 июля] видела ребенка, по улице шел, все было нормально. Говорят, в последний раз его видели возле „Радуга-парка“ — там как раз живет его бабушка», — рассказала женщина, сославшись на полицейских. Они приходили к ней и расспрашивали про семью ребенка. Причиной побега, как сообщал telegram-канал Ural Mash, стало то, что бабушка якобы заявила внуку, что он является приемным (хотя это неправда). После этого 10-летний мальчик, пишет паблик, сел на велосипед и уехал. Его ищут вторые сутки. Агентство ведет онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник, сбежавший после слов бабушки о том, что он приемный, воспитывается в благополучной семье. В последний раз его якобы видели в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказала соседка семейства. «Семья обычная, хорошая. У него родная мама и отчим. Вчера [29 июля] видела ребенка, по улице шел, все было нормально. Говорят, в последний раз его видели возле „Радуга-парка“ — там как раз живет его бабушка», — рассказала женщина, сославшись на полицейских. Они приходили к ней и расспрашивали про семью ребенка. Причиной побега, как сообщал telegram-канал Ural Mash, стало то, что бабушка якобы заявила внуку, что он является приемным (хотя это неправда). После этого 10-летний мальчик, пишет паблик, сел на велосипед и уехал. Его ищут вторые сутки. Агентство ведет онлайн-трансляцию.