Автобус № 26 в Копейске (Челябинская область) изменил маршрут из-за затопления дороги. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.
«Транспорт не может проехать по Мечникова от Лунной до Светлой. Затопление проезжей части», — сообщили в пресс-службе министерства.
Ливневые воды перекрыли дорогу между поселками Железнодорожный и Старокамышинском в районе завода изоляции труб. Теперь один автобус ездит от автовокзала через поселок Железнодорожный до завода изоляции труб. Четыре автобуса ходят от автовокзала через Старокамышинск до поселка Октябрьский.
Массовые подтопления начались в регионе после сильных ливней. Вода подтапливает частные и даже многоквартирные дома и заливает дороги. В ряде муниципалитетов введен режим ЧС.
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