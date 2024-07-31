Затопление дороги в Копейске изменило автобусный маршрут. Карта

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Маршрут №26 изменил схему движения
Маршрут №26 изменил схему движения Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Автобус № 26 в Копейске (Челябинская область) изменил маршрут из-за затопления дороги. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Транспорт не может проехать по Мечникова от Лунной до Светлой. Затопление проезжей части», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ливневые воды перекрыли дорогу между поселками Железнодорожный и Старокамышинском в районе завода изоляции труб. Теперь один автобус ездит от автовокзала через поселок Железнодорожный до завода изоляции труб. Четыре автобуса ходят от автовокзала через Старокамышинск до поселка Октябрьский.

Массовые подтопления начались в регионе после сильных ливней. Вода подтапливает частные и даже многоквартирные дома и заливает дороги. В ряде муниципалитетов введен режим ЧС.

Дорога подтоплена в районе копейского завода изоляции труб
Дорога подтоплена в районе копейского завода изоляции труб
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Автобус № 26 в Копейске (Челябинская область) изменил маршрут из-за затопления дороги. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе миндортранса региона. «Транспорт не может проехать по Мечникова от Лунной до Светлой. Затопление проезжей части», — сообщили в пресс-службе министерства. Ливневые воды перекрыли дорогу между поселками Железнодорожный и Старокамышинском в районе завода изоляции труб. Теперь один автобус ездит от автовокзала через поселок Железнодорожный до завода изоляции труб. Четыре автобуса ходят от автовокзала через Старокамышинск до поселка Октябрьский. Массовые подтопления начались в регионе после сильных ливней. Вода подтапливает частные и даже многоквартирные дома и заливает дороги. В ряде муниципалитетов введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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