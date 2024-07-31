Глава Индонезии призвал запустить прямые рейсы из России на Бали

Россияне смогут летать на Бали прямыми рейсами
Российской авиакомпании «Аэрофлот» необходимо разрешить прямые рейсы на Бали (остров в Индонезии). Об этом заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
«„Аэрофлот“ может совершать прямые рейсы на Бали, приветствуем факт открытия генерального консульства там», — сообщил Прабово Субиантона. Трансляция встречи глав государств велась на телеканале «Россия 24».
В данный момент компания «Аэрофлот» не выполняет прямые рейсы на Бали. Добраться туда из России можно только с пересадками.
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