Глава Индонезии призвал запустить прямые рейсы из России на Бали

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Храм Таман Аюн на острове Бали. Stock
Россияне смогут летать на Бали прямыми рейсами Фото:

Российской авиакомпании «Аэрофлот» необходимо разрешить прямые рейсы на Бали (остров в Индонезии). Об этом заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«„Аэрофлот“ может совершать прямые рейсы на Бали, приветствуем факт открытия генерального консульства там», — сообщил Прабово Субиантона. Трансляция встречи глав государств велась на телеканале «Россия 24».

В данный момент компания «Аэрофлот» не выполняет прямые рейсы на Бали. Добраться туда из России можно только с пересадками.

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Российской авиакомпании «Аэрофлот» необходимо разрешить прямые рейсы на Бали (остров в Индонезии). Об этом заявил избранный президент Индонезии Прабово Субианто на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. «„Аэрофлот“ может совершать прямые рейсы на Бали, приветствуем факт открытия генерального консульства там», — сообщил Прабово Субиантона. Трансляция встречи глав государств велась на телеканале «Россия 24». В данный момент компания «Аэрофлот» не выполняет прямые рейсы на Бали. Добраться туда из России можно только с пересадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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