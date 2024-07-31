Две школы в 2025 году распахнут свои двери для детей Уралмаша. Фото

31 июля 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

На ремонт выделили 729 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге почти наполовину завершился капитальный ремонт двух аварийных школ Уралмаша №72 и №68 — зданий постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская. Общая сумма реконструкции — 729 млн рублей. Об этом рассказал журналистам во время визита на площадку первый замглавы города Игорь Сутягин и директор городского управления заказчика по капремонту Лариса Лызина. Сейчас здание школы №72 выглядит так Фото: Илья Московец © URA.RU «В этом году у нас в планах сделать комплексный ремонт на трех объектах. 40% объема работы выполнен. Здания очень стары, аварийные. После завершения ремонта получится около двух тысяч школьных мест. Подрядчики на объектах проверены, надежны — не один год уже работают на наших объектах. Общее финансирование составило порядка миллиарда рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда 215 млн рублей, остальные средства — из местного бюджета», — прокомментировал Сутягин. Во время капремонта заменили кирпичную кладку, инженерные сети, оконные и дверные блоки, перестелили полы и кровлю, поменяли системы пожарной сигнализации и освещения, обновили перекрытия и фасад. В школе №72 на площади три-четыре тысячи квадратных метра по плану пройдет модернизация. Количество мест учащихся останется прежним — 500 человек. Первый замглавы Екатеринбурга Игорь Сутягин Фото: Илья Московец © URA.RU «Сумма контракта школы №72 составляет 288 млн рублей. Он заключен 31 марта 2024 года с подрядчиком ООО строительная компания „Афина“. Провели все демонтажные работы, выполнили замену перекрытий, в том числе в чердачном помещении. Затем у нас идут черновые работы. Меняем тепло- и водо-инженерные сети, канализацию. Сейчас идет этап замены окон на последнем четвертом и третьем этажах. Отставания от графика нет», — рассказала Лызина. На первом этаже расположится гардеробная, пищеблок и обеденный зал на сто мест, а также медблок, мастерские и спортивный зал. Актовый зал разместится в рекреации второго этажа. Там же будут обучаться восемь начальных классов, расположится кабинет музыки. На третьем и четвертом этажах будут обучаться все остальные классы среднего и старшего звена — их восемь. Сумма контракта школы №72 составляет 288 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В учреждении сохранят традицию школьного музея, который останется на четвертом этаже. Территорию украсит памятник разведчику Николаю Кузнецову. Срок сдачи объекта обозначен на январь 2025 года. Затем в школе начнется этап размещения оборудования и мебели. Хоть погода и вносит свои коррективы, строители ловят каждый хороший рабочий день и обещают, что работы завершатся в срок. Аварийное здание школы №68 реконструирует строительная компания ООО «Армада». Это здание в два раза больше предыдущей — шесть тысяч квадратных метров. Часть постройки 1934-го, а другая — 1989 года. Из-за этих особенностей ремонт усложняется, однако подрядчик планирует сдать объект в срок, и уже в декабре 2025 года двери для учащихся будут открыты. Школа на 685 мест, восемь классов начальной школы, 15 классов — среднего и старшего звена. Стоимость капремонта составила 441 млн рублей. Две школы были в аварийном состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU На первом этаже точно так же размещается гардероб, который разделен на начальную и взрослую части, библиотека с читальным залом, медблок, санузлы (на каждом этаже отдельно для мальчиков и для девочек), мастерские и два зала столовой. Сделают два спортзала — малый и большой. На четвертом — актовый зал. На втором этаже будут обучаться восемь классов начальной школы, а на третьем и четвертом этаже — средние и старшие классы. Несмотря на малое количество участка возле здания разместится спортплощадка, места для тренажеров и для игры в шахматы. Фасад первого этажа задекорируют штукатуркой, которая согласована архитектором. Это здание строители начали ремонтировать на месяц раньше школы №72. Контракт рассчитан на один год. Ученики приступят к обучению в этом здании в новом учебном году. Ремонт усложнился тем, что здания школ времен начала XX века Фото: Илья Московец © URA.RU Срок сдачи объекта — январь 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU На 40% в зданиях выполнен ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU Пока идет реконструкция, учащиеся временно распределены в другие школы Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге почти наполовину завершился капитальный ремонт двух аварийных школ Уралмаша №72 и №68 — зданий постройки начала XX века, расположенных на улице Калинина и Кировградская. Общая сумма реконструкции — 729 млн рублей. Об этом рассказал журналистам во время визита на площадку первый замглавы города Игорь Сутягин и директор городского управления заказчика по капремонту Лариса Лызина. «В этом году у нас в планах сделать комплексный ремонт на трех объектах. 40% объема работы выполнен. Здания очень стары, аварийные. После завершения ремонта получится около двух тысяч школьных мест. Подрядчики на объектах проверены, надежны — не один год уже работают на наших объектах. Общее финансирование составило порядка миллиарда рублей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из резервного фонда 215 млн рублей, остальные средства — из местного бюджета», — прокомментировал Сутягин. Во время капремонта заменили кирпичную кладку, инженерные сети, оконные и дверные блоки, перестелили полы и кровлю, поменяли системы пожарной сигнализации и освещения, обновили перекрытия и фасад. В школе №72 на площади три-четыре тысячи квадратных метра по плану пройдет модернизация. Количество мест учащихся останется прежним — 500 человек. «Сумма контракта школы №72 составляет 288 млн рублей. Он заключен 31 марта 2024 года с подрядчиком ООО строительная компания „Афина“. Провели все демонтажные работы, выполнили замену перекрытий, в том числе в чердачном помещении. Затем у нас идут черновые работы. Меняем тепло- и водо-инженерные сети, канализацию. Сейчас идет этап замены окон на последнем четвертом и третьем этажах. Отставания от графика нет», — рассказала Лызина. На первом этаже расположится гардеробная, пищеблок и обеденный зал на сто мест, а также медблок, мастерские и спортивный зал. Актовый зал разместится в рекреации второго этажа. Там же будут обучаться восемь начальных классов, расположится кабинет музыки. На третьем и четвертом этажах будут обучаться все остальные классы среднего и старшего звена — их восемь. В учреждении сохранят традицию школьного музея, который останется на четвертом этаже. Территорию украсит памятник разведчику Николаю Кузнецову. Срок сдачи объекта обозначен на январь 2025 года. Затем в школе начнется этап размещения оборудования и мебели. Хоть погода и вносит свои коррективы, строители ловят каждый хороший рабочий день и обещают, что работы завершатся в срок. Аварийное здание школы №68 реконструирует строительная компания ООО «Армада». Это здание в два раза больше предыдущей — шесть тысяч квадратных метров. Часть постройки 1934-го, а другая — 1989 года. Из-за этих особенностей ремонт усложняется, однако подрядчик планирует сдать объект в срок, и уже в декабре 2025 года двери для учащихся будут открыты. Школа на 685 мест, восемь классов начальной школы, 15 классов — среднего и старшего звена. Стоимость капремонта составила 441 млн рублей. На первом этаже точно так же размещается гардероб, который разделен на начальную и взрослую части, библиотека с читальным залом, медблок, санузлы (на каждом этаже отдельно для мальчиков и для девочек), мастерские и два зала столовой. Сделают два спортзала — малый и большой. На четвертом — актовый зал. На втором этаже будут обучаться восемь классов начальной школы, а на третьем и четвертом этаже — средние и старшие классы. Несмотря на малое количество участка возле здания разместится спортплощадка, места для тренажеров и для игры в шахматы. Фасад первого этажа задекорируют штукатуркой, которая согласована архитектором. Это здание строители начали ремонтировать на месяц раньше школы №72. Контракт рассчитан на один год. Ученики приступят к обучению в этом здании в новом учебном году.