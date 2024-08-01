Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта информация официально не подтверждена.
Про трех человек сообщают жители пострадавшей многоэтажки. Многие из них остаются на месте трагедии, хотя по сравнению со вчерашним днем, 1 августа, людей возле обломков дома уменьшилось. Кто именно остается под завалами, не уточняется. Предположительно, там есть и ребенок: мальчик 7-8 лет.
Как сообщает МЧС, всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. На месте трагедии находится руководство области и города: губернатор Евгений Куйвашев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и тагильский мэр Владислав Пинаев. URA.RU ведет трансляцию с места ЧП.
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