Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека

02 августа 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Поисково-спасательные работы продолжаются Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта информация официально не подтверждена. Про трех человек сообщают жители пострадавшей многоэтажки. Многие из них остаются на месте трагедии, хотя по сравнению со вчерашним днем, 1 августа, людей возле обломков дома уменьшилось. Кто именно остается под завалами, не уточняется. Предположительно, там есть и ребенок: мальчик 7-8 лет. Как сообщает МЧС, всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. На месте трагедии находится руководство области и города: губернатор Евгений Куйвашев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и тагильский мэр Владислав Пинаев. URA.RU ведет трансляцию с места ЧП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта информация официально не подтверждена. Про трех человек сообщают жители пострадавшей многоэтажки. Многие из них остаются на месте трагедии, хотя по сравнению со вчерашним днем, 1 августа, людей возле обломков дома уменьшилось. Кто именно остается под завалами, не уточняется. Предположительно, там есть и ребенок: мальчик 7-8 лет. Как сообщает МЧС, всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. На месте трагедии находится руководство области и города: губернатор Евгений Куйвашев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и тагильский мэр Владислав Пинаев. URA.RU ведет трансляцию с места ЧП.