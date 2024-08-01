01 августа 2024

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, спасатели, разбор завалов, ликвидация последствий, сибирская 81
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта информация официально не подтверждена.

Про трех человек сообщают жители пострадавшей многоэтажки. Многие из них остаются на месте трагедии, хотя по сравнению со вчерашним днем, 1 августа, людей возле обломков дома уменьшилось. Кто именно остается под завалами, не уточняется. Предположительно, там есть и ребенок: мальчик 7-8 лет.

Как сообщает МЧС, всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. На месте трагедии находится руководство области и города: губернатор Евгений Куйвашев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и тагильский мэр Владислав Пинаев. URA.RU ведет трансляцию с места ЧП.

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Под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле остаются три человека, передает корреспондент URA.RU с места событий. Эта информация официально не подтверждена. Про трех человек сообщают жители пострадавшей многоэтажки. Многие из них остаются на месте трагедии, хотя по сравнению со вчерашним днем, 1 августа, людей возле обломков дома уменьшилось. Кто именно остается под завалами, не уточняется. Предположительно, там есть и ребенок: мальчик 7-8 лет. Как сообщает МЧС, всего на данный момент из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. Погибших — четверо. По предварительной версии, причиной ЧП в пятиэтажке на улице Сибирской стал взрыв бытового газа. На месте трагедии находится руководство области и города: губернатор Евгений Куйвашев, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и тагильский мэр Владислав Пинаев. URA.RU ведет трансляцию с места ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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