Полпред Якушев приехал на место обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео

03 августа 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Компанию Владимиру Якушеву составил губернатор Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл на место обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в telegram-канале полпреда. «Врио секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Компанию ему составил губернатор Евгений Куйвашев. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл на место обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в telegram-канале полпреда. «Врио секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Компанию ему составил губернатор Евгений Куйвашев. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.