Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл на место обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в telegram-канале полпреда.
«Врио секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Компанию ему составил губернатор Евгений Куйвашев.
ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!