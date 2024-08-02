02 августа 2024

Полпред Якушев приехал на место обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео

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Владимир Якушев в Штабе общественной поддержки. Курган , якушев владимир, ильтяков александр
Компанию Владимиру Якушеву составил губернатор Свердловской области Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл на место обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в telegram-канале полпреда.

«Врио секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Компанию ему составил губернатор Евгений Куйвашев.

ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл на место обрушившегося дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в telegram-канале полпреда. «Врио секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ Владимир Якушев прибыл на место частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области», — передает telegram-канал Urfo Info. Компанию ему составил губернатор Евгений Куйвашев. ЧП произошло в полдень 1 августа. Основной версией является случайный взрыв газа. По последним данным, погибли десять человек, пятеро из них — дети. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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