Путин созвонился с Куйвашевым по ЧП в Нижнем Тагиле

03 августа 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев работает на месте третий день Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Президент РФ Владимир Путин повторно пообщался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — передает слова Пескова РИА «Новости». Как ранее сообщало URA.RU, днем 3 августа Куйвашев вместе с полпредом Путина на Урале Владимиром Якушевым пообщался с пострадавшими в закрытом для СМИ режиме. Губернатор пообещал регулярно контролировать, как городские чиновники помогают семьям. По его распоряжению уже выделены средства на расселение жильцов трех подъездов пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, а также втрое увеличены компенсации утратившим имущество тагильчанам. ЧП произошло в полдень 1 августа, погибли десять человек, 16 пострадали. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Первый телефонный разговор у Куйвашева с президентом состоялся спустя несколько часов после трагедии. Губернатор работает на месте третий день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин повторно пообщался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — передает слова Пескова РИА «Новости». Как ранее сообщало URA.RU, днем 3 августа Куйвашев вместе с полпредом Путина на Урале Владимиром Якушевым пообщался с пострадавшими в закрытом для СМИ режиме. Губернатор пообещал регулярно контролировать, как городские чиновники помогают семьям. По его распоряжению уже выделены средства на расселение жильцов трех подъездов пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, а также втрое увеличены компенсации утратившим имущество тагильчанам. ЧП произошло в полдень 1 августа, погибли десять человек, 16 пострадали. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Первый телефонный разговор у Куйвашева с президентом состоялся спустя несколько часов после трагедии. Губернатор работает на месте третий день.