02 августа 2024

Путин созвонился с Куйвашевым по ЧП в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев работает на месте третий день Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Президент РФ Владимир Путин повторно пообщался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — передает слова Пескова РИА «Новости».

Как ранее сообщало URA.RU, днем 3 августа Куйвашев вместе с полпредом Путина на Урале Владимиром Якушевым пообщался с пострадавшими в закрытом для СМИ режиме. Губернатор пообещал регулярно контролировать, как городские чиновники помогают семьям. По его распоряжению уже выделены средства на расселение жильцов трех подъездов пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, а также втрое увеличены компенсации утратившим имущество тагильчанам.

ЧП произошло в полдень 1 августа, погибли десять человек, 16 пострадали. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Первый телефонный разговор у Куйвашева с президентом состоялся спустя несколько часов после трагедии. Губернатор работает на месте третий день.

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Президент РФ Владимир Путин повторно пообщался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым по поводу ликвидации последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли», — передает слова Пескова РИА «Новости». Как ранее сообщало URA.RU, днем 3 августа Куйвашев вместе с полпредом Путина на Урале Владимиром Якушевым пообщался с пострадавшими в закрытом для СМИ режиме. Губернатор пообещал регулярно контролировать, как городские чиновники помогают семьям. По его распоряжению уже выделены средства на расселение жильцов трех подъездов пятиэтажки на ул. Сибирская, 81, а также втрое увеличены компенсации утратившим имущество тагильчанам. ЧП произошло в полдень 1 августа, погибли десять человек, 16 пострадали. По предварительным данным, причиной стал взрыв газа. Первый телефонный разговор у Куйвашева с президентом состоялся спустя несколько часов после трагедии. Губернатор работает на месте третий день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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