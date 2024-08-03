МЧС продлило предупреждение о сильнейших дождях в Свердловской области

Спасатели продлили предупреждение с третьего августа (архивное фото)
В Свердловской области в начале недели продолжатся сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
«Пятого августа местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — сообщили в ведомстве. Спасатели уже предупреждали о ливнях четвертого числа. Они вновь рекомендуют отказаться от отдыха на природе, и организации походов, а владельцев частных домов подготовить ливневки.
Ранее URA.RU писало о сильных, дождях, ливнях и граде из-за циклона из Европы. В МЧС призывали быть бдительными 3 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!