03 августа 2024

МЧС продлило предупреждение о сильнейших дождях в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спасатели продлили предупреждение с третьего августа (архивное фото)
Спасатели продлили предупреждение с третьего августа (архивное фото) Фото:

В Свердловской области в начале недели продолжатся сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

«Пятого августа местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — сообщили в ведомстве. Спасатели уже предупреждали о ливнях четвертого числа. Они вновь рекомендуют отказаться от отдыха на природе, и организации походов, а владельцев частных домов подготовить ливневки.

Ранее URA.RU писало о сильных, дождях, ливнях и граде из-за циклона из Европы. В МЧС призывали быть бдительными 3 августа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области в начале недели продолжатся сильнейшие дожди. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона. «Пятого августа местами в Свердловской области ожидается сильный дождь», — сообщили в ведомстве. Спасатели уже предупреждали о ливнях четвертого числа. Они вновь рекомендуют отказаться от отдыха на природе, и организации походов, а владельцев частных домов подготовить ливневки. Ранее URA.RU писало о сильных, дождях, ливнях и граде из-за циклона из Европы. В МЧС призывали быть бдительными 3 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...