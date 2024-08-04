Пострадавшим от наводнения выделены выделены деньги на покупку насосов и шлангов Фото: Марина Сергеева © URA.RU

Волонтеры Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) подключились к оказанию помощи жителям поселка Первый плановый, чьи дома были подтоплены во время ливней. От этом URA.RU рассказал председатель профкома ЧТПЗ, депутат гордумы Челябинска Михаил Гризодуб. Он вошел в состав комиссии мэрии, которая устанавливает ущерб от подтопления.

«Мы с членами комиссии побывали в поселке. Пообщались с жителями, разъяснили порядок предоставления материальной помощи. Сфотографировали дома внутри, собственники написали заявления на получение помощи. В ряде домов вода ушла непосредственно из дома, но продолжает оставаться на придомовой территории и в огороде, в некоторых домах вода еще стоит в помещениях. Работа не закончена, комиссия обследует затопленные дома», — рассказал Гризодуб.

По словам председателя профкома главной проблемой остается откачка воды из подтопленных домов. Эту проблему решают в оперативном режиме, передают информацию в МУП «ПОВВ». После того как вода отойдет, волонтеры будут помогать с уборкой домов и в огородах одиноко проживающим гражданам.

«Наши волонтеры находятся постоянно на связи с управлением соцзащиты района. В ближайшее время с социальной службой будет составлен минимальный продуктовый набор и наборы первой необходимости, в который войдут средства гигиены», — говорит Гризодуб.

Не забыли заводчане и о животных, владельцы которых временно были вынуждены покинуть свои дома. Будет запущен сбор кормов и вещей для приюта «Наш дом», куда многие передали своих питомцев на передержку. Кроме того, ЧТПЗ помогал при прочистке ливневок в Первом Плановом. Также предприятие включилось в отсыпку щебнем мест подтопления и помогало техникой в восстановлении коллектора МУП «ПОВВ». Что касается самих работников ЧТПЗ, то пострадали порядка 50 человек — все эти сотрудники на связи с предприятием в рамках оказания адресной помощи.

«Почти у всех затоплены только огороды и погреба. Им выделены деньги на покупку насосов и шлангов для откачки воды. С теми, у кого ситуация хуже, работаем в индивидуальном порядке. Все работы по борьбе с последствиями стихии как в районе, там и в части помощи сотрудникам предприятия курирует управляющий директор ЧТПЗ Евгений Валерьевич Губанов», — отметил профсоюзный лидер.

Первый Плановый затопило во время ливней, которые обрушились на Челябинскую область. Дожди не прекращались несколько дней.

Гризодуб вошел в состав комиссии мэрии, которая устанавливает ущерб от подтопления Фото: Марина Сергеева © URA.RU