Hugo Boss возвращается в Россию, магазины откроются в конце лета

«Стокманн» купил российский бизнес Hugo Boss
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Магазин Стокманн в тц Пассаж. Екатеринбург, магазин одежды, стокманн
«Стокманн» выкупил бывшее российское подразделение Hugo Boss и вернет его в Россию Фото:

Финская компания одежды «Стокманн», не уходившая из России, выкупила 100% акций бывшего российского подразделения Hugo Boss, став его владельцем, и вернет его в Россию в конце августа-сентябре. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Стокманн» стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ. Сделка произошла 2 августа 2024 года. По информации агентства, одним из главных условий успешного заключения сделки было сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.

В марте 2022 года Hugo Boss объявила о закрытии своих магазинов в России, приостановив все розничные операции и онлайн-продажи. Об этом сообщали в RT.

Позже стало известно, что немецкая компания решила оставить часть бизнеса на российском рынке, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом заявляло деловое издание «ВЗГЛЯД».

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Финская компания одежды «Стокманн», не уходившая из России, выкупила 100% акций бывшего российского подразделения Hugo Boss, став его владельцем, и вернет его в Россию в конце августа-сентябре. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). «Стокманн» стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ. Сделка произошла 2 августа 2024 года. По информации агентства, одним из главных условий успешного заключения сделки было сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss. В марте 2022 года Hugo Boss объявила о закрытии своих магазинов в России, приостановив все розничные операции и онлайн-продажи. Об этом сообщали в RT. Позже стало известно, что немецкая компания решила оставить часть бизнеса на российском рынке, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом заявляло деловое издание «ВЗГЛЯД».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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