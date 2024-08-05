Hugo Boss возвращается в Россию, магазины откроются в конце лета

Финская компания одежды «Стокманн», не уходившая из России, выкупила 100% акций бывшего российского подразделения Hugo Boss, став его владельцем, и вернет его в Россию в конце августа-сентябре. Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Стокманн» стал владельцем российского подразделения германского производителя модной одежды Hugo Boss», — заявили в ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ. Сделка произошла 2 августа 2024 года. По информации агентства, одним из главных условий успешного заключения сделки было сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss.
В марте 2022 года Hugo Boss объявила о закрытии своих магазинов в России, приостановив все розничные операции и онлайн-продажи. Об этом сообщали в RT.
Позже стало известно, что немецкая компания решила оставить часть бизнеса на российском рынке, сосредоточившись на оптовых поставках. Об этом заявляло деловое издание «ВЗГЛЯД».
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