Дельфин даст в Перми концерт с новыми песнями и уникальным световым шоу

Дельфин приедет в Пермь зимой Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский певец и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) анонсировал концерт в Перми. Он обещает исполнить песни, которые еще никогда не звучали, а также украсить выступление мультимедийным и световом шоу.

«Музыканты готовят сет-лист, состоящий из раритетных, пленительно редких и даже никогда ранее не звучавших на концертах композиций. Часть музыкального материала получит неожиданное переосмысление и актуальный саунд-дизайн. Специально для этого концерта будет соткано эффектное мультимедийное и световое шоу», — говорится на сайте артиста.

Последний раз Дельфин выступал в Перми в марте. Новый концерт состоится зимой.