04 августа 2024

Дельфин даст в Перми концерт с новыми песнями и уникальным световым шоу

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Концерт Дельфина в Tele Club. Екатеринбург, дельфин, лысиков андрей, dolphin
Дельфин приедет в Пермь зимой Фото:

Российский певец и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) анонсировал концерт в Перми. Он обещает исполнить песни, которые еще никогда не звучали, а также украсить выступление мультимедийным и световом шоу.

«Музыканты готовят сет-лист, состоящий из раритетных, пленительно редких и даже никогда ранее не звучавших на концертах композиций. Часть музыкального материала получит неожиданное переосмысление и актуальный саунд-дизайн. Специально для этого концерта будет соткано эффектное мультимедийное и световое шоу», — говорится на сайте артиста.

Последний раз Дельфин выступал в Перми в марте. Новый концерт состоится зимой.

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Российский певец и музыкант Дельфин (Андрей Лысиков) анонсировал концерт в Перми. Он обещает исполнить песни, которые еще никогда не звучали, а также украсить выступление мультимедийным и световом шоу. «Музыканты готовят сет-лист, состоящий из раритетных, пленительно редких и даже никогда ранее не звучавших на концертах композиций. Часть музыкального материала получит неожиданное переосмысление и актуальный саунд-дизайн. Специально для этого концерта будет соткано эффектное мультимедийное и световое шоу», — говорится на сайте артиста. Последний раз Дельфин выступал в Перми в марте. Новый концерт состоится зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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