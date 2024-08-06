06 августа 2024

ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области Фото:
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Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области

Город Суджа в Курской области подвергся вечернему обстрелу. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев.

«Сейчас обстрелы опять», — заявил Слащев. Информацию передает РИА Новости.

Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны России информировало о том, что украинские войска численностью до 300 человек, с поддержкой 11 танков и более 20 бронемашин, атаковали позиции российских подразделений, прикрывающих государственную границу в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку, уничтожив на границе 16 единиц техники ВСУ.

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Город Суджа в Курской области подвергся вечернему обстрелу. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Сейчас обстрелы опять», — заявил Слащев. Информацию передает РИА Новости. Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны России информировало о том, что украинские войска численностью до 300 человек, с поддержкой 11 танков и более 20 бронемашин, атаковали позиции российских подразделений, прикрывающих государственную границу в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку, уничтожив на границе 16 единиц техники ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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