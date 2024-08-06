ВСУ возобновили обстрел города Суджа в Курской области

07 августа 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области Фото: U.S. Army / Sgt. Alexander Skripnichuk новость из сюжета Российские войска ведут бои с диверсантами в Курской области Город Суджа в Курской области подвергся вечернему обстрелу. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Сейчас обстрелы опять», — заявил Слащев. Информацию передает РИА Новости. Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны России информировало о том, что украинские войска численностью до 300 человек, с поддержкой 11 танков и более 20 бронемашин, атаковали позиции российских подразделений, прикрывающих государственную границу в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку, уничтожив на границе 16 единиц техники ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Город Суджа в Курской области подвергся вечернему обстрелу. Об этом сообщил глава города Виталий Слащев. «Сейчас обстрелы опять», — заявил Слащев. Информацию передает РИА Новости. Утром 6 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Министерство обороны России информировало о том, что украинские войска численностью до 300 человек, с поддержкой 11 танков и более 20 бронемашин, атаковали позиции российских подразделений, прикрывающих государственную границу в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и Вооруженные силы РФ успешно отразили атаку, уничтожив на границе 16 единиц техники ВСУ.