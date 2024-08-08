08 августа 2024

Прокуратура ХМАО вступилась за бойца СВО, которого оставили без выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура помогла бойцу получить выплату через суд
Прокуратура помогла бойцу получить выплату через суд Фото:

В Сургутском районе прокуратура помогла бойцу СВО добиться денежной выплаты. Мужчина должен был получить 100 тысяч рублей по завершению контракта, но ему отказали.

«Военнослужащий обратился в территориальное подразделение казенного учреждения „Агентство социального благополучия“ с заявлением о назначении денежной выплаты в связи с исполнением условий контракта. Однако учреждением военнослужащему было отказано в назначении денежной выплаты, так как отсутствовали документы, подтверждающие исполнение контракта», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Югорчанин выполнил свой контракт после чего заключил второй. При этом приказ об исполнении первоначального контракта и увольнении с военной службы не издавался. «Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения в установленном порядке», — добавляют в публикации.

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В Сургутском районе прокуратура помогла бойцу СВО добиться денежной выплаты. Мужчина должен был получить 100 тысяч рублей по завершению контракта, но ему отказали. «Военнослужащий обратился в территориальное подразделение казенного учреждения „Агентство социального благополучия“ с заявлением о назначении денежной выплаты в связи с исполнением условий контракта. Однако учреждением военнослужащему было отказано в назначении денежной выплаты, так как отсутствовали документы, подтверждающие исполнение контракта», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Югорчанин выполнил свой контракт после чего заключил второй. При этом приказ об исполнении первоначального контракта и увольнении с военной службы не издавался. «Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения в установленном порядке», — добавляют в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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