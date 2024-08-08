Прокуратура ХМАО вступилась за бойца СВО, которого оставили без выплаты

В Сургутском районе прокуратура помогла бойцу СВО добиться денежной выплаты. Мужчина должен был получить 100 тысяч рублей по завершению контракта, но ему отказали.
«Военнослужащий обратился в территориальное подразделение казенного учреждения „Агентство социального благополучия“ с заявлением о назначении денежной выплаты в связи с исполнением условий контракта. Однако учреждением военнослужащему было отказано в назначении денежной выплаты, так как отсутствовали документы, подтверждающие исполнение контракта», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Югорчанин выполнил свой контракт после чего заключил второй. При этом приказ об исполнении первоначального контракта и увольнении с военной службы не издавался. «Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения в установленном порядке», — добавляют в публикации.
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