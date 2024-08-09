В Нижнем Тагиле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Кит» из-за сообщения о минировании. На место происшествия приехали сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и скорой помощи. Об этом рассказал очевидец.
«Здание было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На место происшествия работали также ОМОН, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Он отметил, что эвакуированных людей попросили подальше отойти от здания.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!