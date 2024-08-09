«Приехали ОМОН и МЧС»: в Нижнем Тагиле эвакуировали ТЦ из-за звонка о минировании. Фото

В Нижнем Тагиле эвакуировали ТЦ «Кит» из-за сообщения о минировании

09 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Здание оцепили силовики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Кит» из-за сообщения о минировании. На место происшествия приехали сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и скорой помощи. Об этом рассказал очевидец. «Здание было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На место происшествия работали также ОМОН, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Он отметил, что эвакуированных людей попросили подальше отойти от здания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил. Эвакуированных попросили подальше отойти от ТЦ telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Кит» из-за сообщения о минировании. На место происшествия приехали сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и скорой помощи. Об этом рассказал очевидец. «Здание было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На место происшествия работали также ОМОН, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Он отметил, что эвакуированных людей попросили подальше отойти от здания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.