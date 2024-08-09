«Приехали ОМОН и МЧС»: в Нижнем Тагиле эвакуировали ТЦ из-за звонка о минировании. Фото

В Нижнем Тагиле эвакуировали ТЦ «Кит» из-за сообщения о минировании
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Здание оцепили силовики Фото:

В Нижнем Тагиле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Кит» из-за сообщения о минировании. На место происшествия приехали сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и скорой помощи. Об этом рассказал очевидец.

«Здание было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На место происшествия работали также ОМОН, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Он отметил, что эвакуированных людей попросили подальше отойти от здания.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.

Эвакуированных попросили подальше отойти от ТЦ
Эвакуированных попросили подальше отойти от ТЦ

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В Нижнем Тагиле днем 9 августа эвакуировали торговый центр «Кит» из-за сообщения о минировании. На место происшествия приехали сотрудники МВД, ОМОН, МЧС и скорой помощи. Об этом рассказал очевидец. «Здание было полностью оцеплено сотрудниками правопорядка. На место происшествия работали также ОМОН, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова очевидца. Он отметил, что эвакуированных людей попросили подальше отойти от здания. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую полицию. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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