Первую в России арену для падел-тенниса откроют в Екатеринбурге.

Арену откроют уже 19 сентября
Арену откроют уже 19 сентября

В Екатеринбурге падел-арена РМК, которую откроют на следующей неделе в здании КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90), станет первой в России специализированной площадкой для этого вида спорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РМК.

«Открытие первой в России постоянной арены для падела — большое событие и важная веха для развития этого вида спорта в нашей стране. Мы с большой радостью и энтузиазмом откликнулись на идею провести этап Российского Падел Тура в рамках открытия арены», — сказал гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин. Помимо этого, с 19 по 21 сентября там будут проходить шоу-матчи мировых звезд.

Внутри объекта оборудовали шесть ультрапанорамных кортов профессионального уровня, массажными и врачебными кабинетами, ледяными ваннами, современным тренажером, раздевалками и многим другим. Для зрителей установили трибуны на 4,5 тысячи мест, кафе, магазины, зону ожидания и детскую.

Торжественное открытие падел-арены РМК состоится 19 сентября. Помимо соревнований профессионалов, там даст концерт певец Niletto, билет на который будет стоить символический один рубль.

