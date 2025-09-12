В Екатеринбурге падел-арена РМК, которую откроют на следующей неделе в здании КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90), станет первой в России специализированной площадкой для этого вида спорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе РМК.
«Открытие первой в России постоянной арены для падела — большое событие и важная веха для развития этого вида спорта в нашей стране. Мы с большой радостью и энтузиазмом откликнулись на идею провести этап Российского Падел Тура в рамках открытия арены», — сказал гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин. Помимо этого, с 19 по 21 сентября там будут проходить шоу-матчи мировых звезд.
Внутри объекта оборудовали шесть ультрапанорамных кортов профессионального уровня, массажными и врачебными кабинетами, ледяными ваннами, современным тренажером, раздевалками и многим другим. Для зрителей установили трибуны на 4,5 тысячи мест, кафе, магазины, зону ожидания и детскую.
Торжественное открытие падел-арены РМК состоится 19 сентября. Помимо соревнований профессионалов, там даст концерт певец Niletto, билет на который будет стоить символический один рубль.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!