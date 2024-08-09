На челябинский город обрушатся две месячные нормы осадков

В Аше за пять дней выпадет две месячных нормы осадков
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Дождь, потоп на улице. Челябинск, лужа, вода, потоп на улице труда
Жителей Аши предупреждают о сильных ливнях Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Аше Челябинской области с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков. Об этом предупреждают на сайте «Гисметео».

«Сильный ливень ожидается в Аше в ближайший понедельник, 12 августа. За день может выпасть 28,7 мм осадков. В предстоящие пять дней ливни принесут еще порядка 55 мм воды, суммарный объем осадков превышает две месячные нормы», — указано на сайте синоптиков.

Ранее URA.RU сообщало, что сильные дожди с грозами стартуют в регионе с воскресенья, 11 августа. Температура воздуха местами упадет до 14 градусов в дневное время и до 9 в ночное. В отдельных городах обещают выпадение до одной-двух месячных норм осадков.

В Аше ожидается две месячные нормы осадков за пять дней
В Аше ожидается две месячные нормы осадков за пять дней

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В Аше Челябинской области с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков. Об этом предупреждают на сайте «Гисметео». «Сильный ливень ожидается в Аше в ближайший понедельник, 12 августа. За день может выпасть 28,7 мм осадков. В предстоящие пять дней ливни принесут еще порядка 55 мм воды, суммарный объем осадков превышает две месячные нормы», — указано на сайте синоптиков. Ранее URA.RU сообщало, что сильные дожди с грозами стартуют в регионе с воскресенья, 11 августа. Температура воздуха местами упадет до 14 градусов в дневное время и до 9 в ночное. В отдельных городах обещают выпадение до одной-двух месячных норм осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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