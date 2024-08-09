На челябинский город обрушатся две месячные нормы осадков

В Аше Челябинской области с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков. Об этом предупреждают на сайте «Гисметео».
«Сильный ливень ожидается в Аше в ближайший понедельник, 12 августа. За день может выпасть 28,7 мм осадков. В предстоящие пять дней ливни принесут еще порядка 55 мм воды, суммарный объем осадков превышает две месячные нормы», — указано на сайте синоптиков.
Ранее URA.RU сообщало, что сильные дожди с грозами стартуют в регионе с воскресенья, 11 августа. Температура воздуха местами упадет до 14 градусов в дневное время и до 9 в ночное. В отдельных городах обещают выпадение до одной-двух месячных норм осадков.
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