На челябинский город обрушатся две месячные нормы осадков

В Аше за пять дней выпадет две месячных нормы осадков

09 августа 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Жителей Аши предупреждают о сильных ливнях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Аше Челябинской области с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков. Об этом предупреждают на сайте «Гисметео». «Сильный ливень ожидается в Аше в ближайший понедельник, 12 августа. За день может выпасть 28,7 мм осадков. В предстоящие пять дней ливни принесут еще порядка 55 мм воды, суммарный объем осадков превышает две месячные нормы», — указано на сайте синоптиков. Ранее URA.RU сообщало, что сильные дожди с грозами стартуют в регионе с воскресенья, 11 августа. Температура воздуха местами упадет до 14 градусов в дневное время и до 9 в ночное. В отдельных городах обещают выпадение до одной-двух месячных норм осадков. В Аше ожидается две месячные нормы осадков за пять дней Скрин сайта «Гисметео» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аше Челябинской области с 11 до 21 августа выпадет две месячных нормы осадков. Об этом предупреждают на сайте «Гисметео». «Сильный ливень ожидается в Аше в ближайший понедельник, 12 августа. За день может выпасть 28,7 мм осадков. В предстоящие пять дней ливни принесут еще порядка 55 мм воды, суммарный объем осадков превышает две месячные нормы», — указано на сайте синоптиков. Ранее URA.RU сообщало, что сильные дожди с грозами стартуют в регионе с воскресенья, 11 августа. Температура воздуха местами упадет до 14 градусов в дневное время и до 9 в ночное. В отдельных городах обещают выпадение до одной-двух месячных норм осадков.