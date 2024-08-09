Шестьдесят спортсменов и тренеров получили премии челябинского заксобрания

В заксобрании Челябинской области вручили премии в сфере физической культуры и спорта лучшим спортсменам и тренерам региона. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе заксобрания.
«В Челябинской области за последние пять лет в регионе возвели 85 спортивных объектов. В муниципалитетах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, обновляются школьные стадионы. В рамках региональной программы „Земский тренер“ 38 опытных спортивных наставников для детей и молодежи приехали работать в сельские территории и малые города. Обязательно продолжим реализацию программ по поддержке тренеров, а также строительство спортивных объектов в муниципалитетах», — обратился к лауреатам премии вице-спикер заксобрания Павел Киселев. Вместе с ним премии вручали председатель комитета заксобрания по молодежной политике, культуре и спорту Михаил Видгоф и депутат Алексей Беседин.
Среди лауреатов — талантливые спортсмены, тренеры-преподаватели, работники предприятий, учреждений и организаций, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также учителя физической культуры. Это проректор Уральского университета физкультуры и спорта, чемпион Европы по боксу из Копейска Петр Галкин, директор спортивно-оздоровительного подросткового клуба «Луч» из Чебаркульский район Анастасия Берштадская, директор «Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» из Челябинска Павел Титов, учитель физкультуры Смеловской школы Верхнеуральского района Елена Акименкова и другие заслуженные работники физической культуры.
«Премия за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство вручается в областном парламенте с 2004 года. Ее лауреатами за эти годы стали 1050 человек из всех муниципалитетов Челябинской области. Мы гордимся нашими педагогами и спортсменами, которые добиваются высоких результатов и прославляют наш регион», — отметил Михаил Видгоф.
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