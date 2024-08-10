Очевидцы слышали звуки взрывов
В Воронеже прогремели взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot. Предварительно известно, что сработала система ПВО.
«Взрывы прогремели в Воронеже. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны 30 минут назад. В небе были видны вспышки.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Воронежа. Ответ ожидается.
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