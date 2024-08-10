Взрывы прогремели в Воронеже

11 августа 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Очевидцы слышали звуки взрывов Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer В Воронеже прогремели взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot. Предварительно известно, что сработала система ПВО. «Взрывы прогремели в Воронеже. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны 30 минут назад. В небе были видны вспышки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Воронежа. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Воронеже прогремели взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot. Предварительно известно, что сработала система ПВО. «Взрывы прогремели в Воронеже. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны 30 минут назад. В небе были видны вспышки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Воронежа. Ответ ожидается.