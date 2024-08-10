10 августа 2024

Взрывы прогремели в Воронеже

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы слышали звуки взрывов Фото:

В Воронеже прогремели взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot. Предварительно известно, что сработала система ПВО.

«Взрывы прогремели в Воронеже. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны 30 минут назад. В небе были видны вспышки.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Воронежа. Ответ ожидается.

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В Воронеже прогремели взрывы. Об этом пишет telegram-канал Shot. Предварительно известно, что сработала система ПВО. «Взрывы прогремели в Воронеже. Предварительно, сработала система ПВО», — передает Shot. По словам очевидцев, громкие звуки были слышны 30 минут назад. В небе были видны вспышки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МЧС Воронежа. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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