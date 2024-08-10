На место ДТП приехала машина скорой помощи (фото из архива)
В Академическом районе (Екатеринбург) днем 11 августа на улице Краснолесья пешеход попал под колеса автомобиля. На место приехала скорая помощь, сообщают очевидцы.
«На улице Краснолесья, 10/5 машина сбила человека. На место приехала скорая», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
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