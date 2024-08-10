10 августа 2024

В спальном районе Екатеринбурга сбили человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , здоровье, медицина, фельдшер, скорая медицинская помощь
На место ДТП приехала машина скорой помощи (фото из архива) Фото:

В Академическом районе (Екатеринбург) днем 11 августа на улице Краснолесья пешеход попал под колеса автомобиля. На место приехала скорая помощь, сообщают очевидцы.

«На улице Краснолесья, 10/5 машина сбила человека. На место приехала скорая», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Фото:

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В Академическом районе (Екатеринбург) днем 11 августа на улице Краснолесья пешеход попал под колеса автомобиля. На место приехала скорая помощь, сообщают очевидцы. «На улице Краснолесья, 10/5 машина сбила человека. На место приехала скорая», — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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