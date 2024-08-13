Sukhoi Superjet из Минвод до Челябинска отменил взлет по техническим причинам

В аэропорту Минеральных Вод самолет Sukhoi Superjet до Челябинска 13 августа отменил взлет по техническим причинам. Борт проследовал обратно на стоянку.
«Рейс AZO6223 Минводы-Челябинск. Экипаж воздушного судна 13 августа запросил возврат на стоянку с исполнительного старта по технической причине», — сообщил telegram-канал Aviaincident.
В результате борт авиакомпании «Азимут» не смог вылететь по запланированному расписанию. К аэровокзалу самолет вернулся в 0 часов 19 минут по московскому времени. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Баландино», рейс прибыл с опозданием на 2 часа 25 минут.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Азимута». К моменту публикации ответ не получен.
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