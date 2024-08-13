В Екатеринбурге нашли тело 81-летнего Василия Шалгина, который с 14 июля считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден Василий Шалгин. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждался в медицинской помощи и мог заблудиться.
Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.
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