В Екатеринбурге нашли мертвым пенсионера, которого искали месяц. Фото

13 августа 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Причина смерти не уточняется Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге нашли тело 81-летнего Василия Шалгина, который с 14 июля считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден Василий Шалгин. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждался в медицинской помощи и мог заблудиться. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. Мужчина нуждался в медпомощи сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге нашли тело 81-летнего Василия Шалгина, который с 14 июля считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден Василий Шалгин. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждался в медицинской помощи и мог заблудиться. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.