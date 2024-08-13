В Екатеринбурге нашли мертвым пенсионера, которого искали месяц. Фото

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , следственный комитет, ск рф, автомобиль скр
Причина смерти не уточняется Фото:

В Екатеринбурге нашли тело 81-летнего Василия Шалгина, который с 14 июля считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден Василий Шалгин. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждался в медицинской помощи и мог заблудиться.

Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.

Мужчина нуждался в медпомощи
Мужчина нуждался в медпомощи
Фото:

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В Екатеринбурге нашли тело 81-летнего Василия Шалгина, который с 14 июля считался пропавшим без вести. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Найден Василий Шалгин. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из поста поисковиков в соцсети «ВКонтакте». Мужчина нуждался в медицинской помощи и мог заблудиться. Корреспондент URA.RU обратился в СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. Однако осведомленный источник агентства отметил, что, по предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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