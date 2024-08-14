Гаишники устроили рейд по нарушителям в Екатеринбурге. Фото

15 августа 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Рейды будут проходить и по всей области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гаишники устроили рейд по машинам с тонировкой в Екатеринбурге. В ближайшие дни такие мероприятия пройдут по всей Свердловской области, сообщили URA.RU в ГАИ региона. «Только за два часа рейда в Екатеринбурге инспекторы остановили 11 нарушителей. Еще одному водителю выписано требование — он отказался устранять нарушение», — рассказали в ведомстве. О том, как автоинспекторы определяют нарушение, URA.RU рассказал сотрудник свердловского спецбатальона, лейтенант Андрей Петелин. «Выявляем машину, останавливаем, производим замеры спецприбором. Если показывает менее 70-75% светопропускания, то выносится постановление водителю. Сумма штрафа — 500 рублей. Затем водителю предлагается либо устранить покрытие, либо выносится требование. Если за определенное время он не снимет пленку, то выносится административный материал», — сказал офицер. В рейде участвовал и корреспондент агентства. Один из водителей признался ему, что с тонировкой его останавливают раз в полгода. «Снимаю „шторы“, а потом через пару дней опять вешаю», — заявил он. Был и другой курьезный случай. По тротуару на одном электросамокате ехала пара. Увидев экипажи ДПС, мужчина спрыгнул с транспорта и пошел пешком. Пройдя гаишников, он обратно встал на самокат и пара поехала дальше. Рейд проходил на Ткачей-Машинной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замеры на авто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники нашли 11 нарушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многие из остановленных сняли пленку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гаишники устроили рейд по машинам с тонировкой в Екатеринбурге. В ближайшие дни такие мероприятия пройдут по всей Свердловской области, сообщили URA.RU в ГАИ региона. «Только за два часа рейда в Екатеринбурге инспекторы остановили 11 нарушителей. Еще одному водителю выписано требование — он отказался устранять нарушение», — рассказали в ведомстве. О том, как автоинспекторы определяют нарушение, URA.RU рассказал сотрудник свердловского спецбатальона, лейтенант Андрей Петелин. «Выявляем машину, останавливаем, производим замеры спецприбором. Если показывает менее 70-75% светопропускания, то выносится постановление водителю. Сумма штрафа — 500 рублей. Затем водителю предлагается либо устранить покрытие, либо выносится требование. Если за определенное время он не снимет пленку, то выносится административный материал», — сказал офицер. В рейде участвовал и корреспондент агентства. Один из водителей признался ему, что с тонировкой его останавливают раз в полгода. «Снимаю „шторы“, а потом через пару дней опять вешаю», — заявил он. Был и другой курьезный случай. По тротуару на одном электросамокате ехала пара. Увидев экипажи ДПС, мужчина спрыгнул с транспорта и пошел пешком. Пройдя гаишников, он обратно встал на самокат и пара поехала дальше.