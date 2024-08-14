14 августа 2024

Гаишники устроили рейд по нарушителям в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд ГАИ по тонировке. Екатеринбург, дпс, гаи, проверки на дорогах, государственная автоинспекция, рейд дпс
Рейды будут проходить и по всей области Фото:

Гаишники устроили рейд по машинам с тонировкой в Екатеринбурге. В ближайшие дни такие мероприятия пройдут по всей Свердловской области, сообщили URA.RU в ГАИ региона.

«Только за два часа рейда в Екатеринбурге инспекторы остановили 11 нарушителей. Еще одному водителю выписано требование — он отказался устранять нарушение», — рассказали в ведомстве.

О том, как автоинспекторы определяют нарушение, URA.RU рассказал сотрудник свердловского спецбатальона, лейтенант Андрей Петелин. «Выявляем машину, останавливаем, производим замеры спецприбором. Если показывает менее 70-75% светопропускания, то выносится постановление водителю. Сумма штрафа — 500 рублей. Затем водителю предлагается либо устранить покрытие, либо выносится требование. Если за определенное время он не снимет пленку, то выносится административный материал», — сказал офицер.

В рейде участвовал и корреспондент агентства. Один из водителей признался ему, что с тонировкой его останавливают раз в полгода. «Снимаю „шторы“, а потом через пару дней опять вешаю», — заявил он. Был и другой курьезный случай. По тротуару на одном электросамокате ехала пара. Увидев экипажи ДПС, мужчина спрыгнул с транспорта и пошел пешком. Пройдя гаишников, он обратно встал на самокат и пара поехала дальше.

Рейд проходил на Ткачей-Машинной
Рейд проходил на Ткачей-Машинной
Фото:
Замеры на авто
Замеры на авто
Фото:
Сотрудники нашли 11 нарушителей
Сотрудники нашли 11 нарушителей
Фото:
Фото:
Многие из остановленных сняли пленку
Многие из остановленных сняли пленку
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гаишники устроили рейд по машинам с тонировкой в Екатеринбурге. В ближайшие дни такие мероприятия пройдут по всей Свердловской области, сообщили URA.RU в ГАИ региона. «Только за два часа рейда в Екатеринбурге инспекторы остановили 11 нарушителей. Еще одному водителю выписано требование — он отказался устранять нарушение», — рассказали в ведомстве. О том, как автоинспекторы определяют нарушение, URA.RU рассказал сотрудник свердловского спецбатальона, лейтенант Андрей Петелин. «Выявляем машину, останавливаем, производим замеры спецприбором. Если показывает менее 70-75% светопропускания, то выносится постановление водителю. Сумма штрафа — 500 рублей. Затем водителю предлагается либо устранить покрытие, либо выносится требование. Если за определенное время он не снимет пленку, то выносится административный материал», — сказал офицер. В рейде участвовал и корреспондент агентства. Один из водителей признался ему, что с тонировкой его останавливают раз в полгода. «Снимаю „шторы“, а потом через пару дней опять вешаю», — заявил он. Был и другой курьезный случай. По тротуару на одном электросамокате ехала пара. Увидев экипажи ДПС, мужчина спрыгнул с транспорта и пошел пешком. Пройдя гаишников, он обратно встал на самокат и пара поехала дальше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...