Бывший главный дорожник Челябинска Кучитаров пытался оспорить срок в СИЗО

16 августа 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Рината Кучитарова оставили в СИЗО до 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, 16 августа вновь попытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, жалоба его адвокатов осталась без удовлетворения. Кучитаров останется под стражей до 21 ноября. «В Челябинском областном суде прокурор отстоял решение Курчатовского райсуда о продлении обвиняемому меры пресечения до 21 ноября 2024 года. Апелляционная жалоба адвокатов осталась без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU связалось с одним из адвокатов Кучитарова, Натальей Аскаровой. Она отметила, что в данном деле становится очевидным наличие политической подоплеки. По ее словам, областной суд исследовал приобщенное к делу заключение специалистов, в котором прямо и обосновано указано на верность выбора характеристик зеленых насаждений при озеленении города Челябинска и разъяснено о неверности выводов и расчетов КСП. Данное заключение, по мнению стороны защиты, полностью опровергает версию обвинения. При этом на многочисленные ходатайства защиты о проведении реальной судебной экспертизы им было отказано. «Не смотря на то, что облсуд оставил без изменения постановление о продлении меры пресечения, мы считаем что правда восторжествует. Ведь уже всем участникам процесса стало очевидно, что расследование надлежащим образом не производилось, и обвинение предъявлено формально», — отметила Аскарова. Новость по теме Адвокаты главного дорожника Челябинска не видят в его действиях уголовщины Кучитаров был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи главой КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. В свою очередь адвокаты Кучитарова настаивают на его невиновности. По их мнению, показания свидетелей опровергают все доводы обвинения: представители частных организаций, которые занимаются ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных. Они отметили, что если в действиях Кучитарова и просматриваются нарушения, то они могут повлечь максимум административную ответственность, но никак не уголовную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринат Кучитаров, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, 16 августа вновь попытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, жалоба его адвокатов осталась без удовлетворения. Кучитаров останется под стражей до 21 ноября. «В Челябинском областном суде прокурор отстоял решение Курчатовского райсуда о продлении обвиняемому меры пресечения до 21 ноября 2024 года. Апелляционная жалоба адвокатов осталась без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. URA.RU связалось с одним из адвокатов Кучитарова, Натальей Аскаровой. Она отметила, что в данном деле становится очевидным наличие политической подоплеки. По ее словам, областной суд исследовал приобщенное к делу заключение специалистов, в котором прямо и обосновано указано на верность выбора характеристик зеленых насаждений при озеленении города Челябинска и разъяснено о неверности выводов и расчетов КСП. Данное заключение, по мнению стороны защиты, полностью опровергает версию обвинения. При этом на многочисленные ходатайства защиты о проведении реальной судебной экспертизы им было отказано. «Не смотря на то, что облсуд оставил без изменения постановление о продлении меры пресечения, мы считаем что правда восторжествует. Ведь уже всем участникам процесса стало очевидно, что расследование надлежащим образом не производилось, и обвинение предъявлено формально», — отметила Аскарова. Кучитаров был задержан в декабре 2023 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи главой КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение Челябинска. При этом стоимость первого этапа выполнения работ была завышена. Тем самым, бюджету города был нанесен многомиллионный ущерб. В свою очередь адвокаты Кучитарова настаивают на его невиновности. По их мнению, показания свидетелей опровергают все доводы обвинения: представители частных организаций, которые занимаются ландшафтным дизайном, подтвердили тот факт, что сведения о стоимости насаждений либо соответствовали рыночной цене, либо были даже ниже рыночных. Они отметили, что если в действиях Кучитарова и просматриваются нарушения, то они могут повлечь максимум административную ответственность, но никак не уголовную.