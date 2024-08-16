Приложение «VK Видео» стало доступно для скачивания на iPad

16 августа 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Приложение VK Видео на iPad включает возможность создания персонализированных плейлистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приложение «VK Видео» теперь доступно для загрузки на iPad через App Store. Новая версия приложения предлагает адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра видео, обеспечивая комфортное использование на планшетах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Приложение „VK Видео“ для iPad вышло в App Store», — говорится в пресс-релизе . Функционал для iPad включает в себя создание персонализированных плейлистов, возможность отложенного просмотра, настройку уведомлений и подписок, а также автоматическую адаптацию качества видео к скорости интернет-соединения. Интерфейс приложения разработан для удобного и быстрого поиска желаемого контента. Особенностью приложения «VK Видео» является доступ к широкому спектру контента без необходимости авторизации, включая спортивные трансляции, новости, развлекательные шоу и образовательные программы. Приложение предлагает девять разделов с разнообразным видеоконтентом, от персонализированных рекомендаций до трендовых видео и специализированных разделов для детей, любителей фильмов, сериалов, шоу и спорта. Ранее платформа «VK Видео» выпустила масштабное обновление. Благодаря этому пользователям станет удобнее продолжать просмотр видео с помощью функции «Продолжить просмотр», добавлять видеоролики в плейлист «Смотреть позже» и находить видео любимых авторов через обновленный раздел «Подписки», дизайн которого был изменен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приложение «VK Видео» теперь доступно для загрузки на iPad через App Store. Новая версия приложения предлагает адаптированный интерфейс для горизонтального и вертикального просмотра видео, обеспечивая комфортное использование на планшетах. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Приложение „VK Видео“ для iPad вышло в App Store», — говорится в пресс-релизе. Функционал для iPad включает в себя создание персонализированных плейлистов, возможность отложенного просмотра, настройку уведомлений и подписок, а также автоматическую адаптацию качества видео к скорости интернет-соединения. Интерфейс приложения разработан для удобного и быстрого поиска желаемого контента. Особенностью приложения «VK Видео» является доступ к широкому спектру контента без необходимости авторизации, включая спортивные трансляции, новости, развлекательные шоу и образовательные программы. Приложение предлагает девять разделов с разнообразным видеоконтентом, от персонализированных рекомендаций до трендовых видео и специализированных разделов для детей, любителей фильмов, сериалов, шоу и спорта. Ранее платформа «VK Видео» выпустила масштабное обновление. Благодаря этому пользователям станет удобнее продолжать просмотр видео с помощью функции «Продолжить просмотр», добавлять видеоролики в плейлист «Смотреть позже» и находить видео любимых авторов через обновленный раздел «Подписки», дизайн которого был изменен.