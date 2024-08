Миллион долларов за концерт в России и обвинение в работорговле: как живет суперзвезда Мадонна

Американская поп-певица Мадонна отмечает день рождения

16 августа 2024

Мадонна отмечает свой 66-ой день рождения Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Globallookpress Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) — американская поп-певица, автор песен, танцовщица, продюсер, актриса и режиссер. По версии «Книги рекордов Гиннесса» она является самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Сегодня, 16 августа, Мадонна празднует свой 66-ой день рождения. О детстве популярной певицы, карьере и скандалах — в материале URA.RU. Детство Мадонна родилась 16 августа 1958 года в Бэй-Сити, штат Мичиган. Училась в католических школах и участвовала в группе поддержки баскетбольной команды. В старших классах посещала светскую школу, где играла в театральных постановках. Кроме того, будучи подростом она начала заниматься балетом. В 1976 году будущая певица поступила в Мичиганский университет по классу балет, где отучилась два года, после чего уехала в Нью-Йорк. Через некоторое время она пришла на кастинг и поступила в труппу хореографа Перл Лэнг. В конце 1970-х Мадонна поступила в труппу хореографа Перл Лэнг Фото: James Colburn/ZUMAPRESS/Globallookpress Музыкальная карьера В конце 70-х Мадонна начала свою музыкальную карьеру в качестве барабанщицы в группе Breakfast Club, основанной ее другом Дэном Гилроем. Спустя некоторое время она покинула коллектив, чтобы создать свою собственную группу, Madonna And The Sky, которая не просуществовала долго. Затем последовал еще один проект под названием Emmy. В начале 80-х Мадонна встретилась с Камиллой Барбон, владелицей студии звукозаписи, которая взяла на себя роль личного менеджера певицы. После ухода из Emmy Мадонна начала сольную карьеру. Несмотря на неудачи с крупными лейблами, к 1982 году она записала четыре песни и подписала контракт с Sire Records, выпустив первый сингл «Everybody». Дебютный альбом Мадонны вышел в 1983 году и содержал в себе хит «Lucky Star», который занял высокие позиции в чарте Billboard Hot 100. Альбом быстро набрал популярность, продавшись тиражом в два миллиона копий. Ее следующий альбом «Like a Virgin» принес ей мировую славу, возглавив чарт Billboard 200 и продавшись тиражом около 21 миллиона копий. Альбом «True Blue» 1986 года и последующий саундтрек к фильму «Who's that Girl» укрепили ее статус поп-звезды. «Like a Prayer» 1989 года был высоко оценен критиками и включен в список «500 величайших альбомов всех времен» журнала Rolling Stone. В 1983 году вышел дебютный альбом Мадонны Фото: ZUMAPRESS/Globallookpress В 1990 году вышел сингл «Vogue», который стал мировым хитом. В 90-х Мадонна продолжила выпускать успешные альбомы и сборники хитов, а также сыграла главную роль в фильме «Эвита», за который выпустила альбом-саундтрек. Седьмой студийный альбом «Ray of Light» принес певице четыре премии «Грэмми». В начале 2000-х она продолжила радовать фанатов новыми хитами и альбомами, такими как «Music», «American Life» и «Confessions on a Dance Floor». Альбом «Hard Candy» 2008 года стал лидером чартов в 37 странах. В 2012 году Мадонна представила альбом MDNA и отправилась в мировой тур. Ее тринадцатый студийный альбом «Rebel Heart» установил рекорд по выручке от продажи билетов на концерты. В 2016 году Мадонна почтила память поп-исполнителя Принса выступлением на церемонии Billboard Music Awards. Ее предпоследний студийный альбом «Madame X» вышел в 2019 году и занял верхние строчки чартов в нескольких странах. Последний на данный момент альбом Мадонны вышел в 2024 году Фото: Richard Chambury/ZUMAPRESS/Globallookpress Благотворительность Мадонна, помимо успешной музыкальной карьеры, также известна своей благотворительной деятельностью и участием в различных социальных проектах. Одним из самых значительных проектов Мадонны является создание организации Raising Malawi (»Воспитание Малави») в 2006 году. Эта некоммерческая организация нацелена на поддержку сирот и уязвимых детей в Малави через программы образования, здравоохранения и социальной поддержки. Мадонна активно участвует в сборе средств для организации и лично посещала Малави для наблюдения за ходом реализации проектов. Певица также приняла активное участие в строительстве школ в Малави, обеспечивая доступ к образованию для местных детей. В рамках своей деятельности она сотрудничает с другими благотворительными организациями для расширения образовательных возможностей и улучшения условий обучения. Мадонна активно занимается благотворительностью Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Globallookpress Личная жизнь Мадонна была замужем дважды, у нее есть шесть детей. Ее первый супруг — известный американский актер Шон Пенн. Они были в браке с 1985 по 1989 год. В те годы пресса распространяла слухи о домашнем насилии со стороны Пенна, но Мадонна опровергла эти утверждения в 2015 году, описав Шона как заботливого и сострадательного человека. С 1994 по 1997 год Мадонна была в отношениях с Карлосом Леоном, фитнес-тренером и актером кубинского происхождения. В 1996 году у пары родилась дочь Лурдес Мария Чикконе-Леон. В конце 90-х певица встретила британского режиссера Гая Ричи, и у них родился сын Рокко Джон Ричи в августе 2000 года. В декабре того же года Мадонна вышла за Ричи замуж и переехала жить в Лондон. В 2006 году пара усыновила мальчика из Малави по имени Дэвид Банду. Однако их брак закончился разводом в 2008 году. После развода Мадонна продолжила свою благотворительную деятельность, усыновив в 2009 году трехлетнюю девочку Чифундо Мерси Джеймс и в 2017 году — пятилетних близнецов Стеллу и Эстер из Малави. У Мадонны также было несколько романов с молодыми актерами, моделями и танцовщиками после своего последнего развода. В 2023 году она начала встречаться с Джошем Поппером, 29-летним тренером по боксу. Мадонна с дочерью Лурдес Леон Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Globallookpress Скандал на концерте в России В августе 2012 года у Мадонны был концерт в Санкт-Петербурге. На нем она произнесла речь в защиту участниц панк-группы Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), за что получила штраф в размере одного миллиона долларов. На концерте певица говорила о правах ЛГБТ несмотря на то, что в Петербурге закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в марте 2012 года. Она говорила о том, что члены ЛГБТ-сообщества достойны уважения, сострадания и любви, а также напомнила о заповеди «возлюби ближнего своего» и недопустимости использования религии в целях дискриминации. После концерта в Санкт-Петербурге в 2012 году Мадонну оштрафовали на 1 миллион долларов за пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Обвинение в работорговле африканскими детьми В 2023 году члены общественной организации The Ethiopian World Federation обратились к президенту Малави с просьбой прекратить деятельность фонда Мадонны и провести расследование. Ее подозревали в работорговле и сексуальной эксплуатации детей. В качестве аргументов для расследования президенту страны напомнили о порнографических и демонстрирующих сцены однополого секса снимках американской певицы. Также благотворители указали, что Мадонна оскорбительно высказывалась о религиозной символике и традиционных ценностях. Мадонна со своим сыном Дэвидом Банда Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS/Globallookpress Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

