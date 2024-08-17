ВС РФ нашли под Курском пулеметные ленты ВСУ с арабской маркировкой

В броневиках ВСУ, уничтоженных в Курской области, нашли натовские боеприпасы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пулеметные ленты, найденные у ВСУ, могли быть предназначены для использования армией США
Пулеметные ленты, найденные у ВСУ, могли быть предназначены для использования армией США Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В броневиках ВСУ, уничтоженных в Курской области, найдены ящики с боеприпасами натовского стандарта с арабской маркировкой. Об этом сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер».

«В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг», — заявил офицер агентству РИА Новости. Отмечается, что на устройстве находится маркировка на арабском языке. Это может указывать на то, что боеприпасы изначально предназначались для использования армией США и их союзниками на Ближнем Востоке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В броневиках ВСУ, уничтоженных в Курской области, найдены ящики с боеприпасами натовского стандарта с арабской маркировкой. Об этом сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер». «В сожженной в Курской области украинской бронеколонне обнаружены ящики с пулеметными лентами с патронами калибра 12,7 миллиметров для пулеметов натовского образца типа М2 Браунинг», — заявил офицер агентству РИА Новости. Отмечается, что на устройстве находится маркировка на арабском языке. Это может указывать на то, что боеприпасы изначально предназначались для использования армией США и их союзниками на Ближнем Востоке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...