«Страна.ua»: в Краматорске произошел взрыв на крупнейшем предприятии НКМЗ

17 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

После удара по НКМЗ там произошел взрыв, пишут украинские СМИ Фото: Artemka/wikipedia.org/Public domain новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) оказался под ударом. Это крупнейшее предприятие тяжелого машиностроения на Украине и в мире. Об этом сообщили в украинских СМИ. «Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ», — передает украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Также на заводе прогремел взрыв. Об этом сообщает Lenta.ru . С 10 по 16 августа ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения ударных беспилотников, аэродромной инфраструктуре. Об этом сообщает RT. Также российская армия нанесла массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожив, среди прочего, спутниковые антенны Starlink. Эту информацию передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) оказался под ударом. Это крупнейшее предприятие тяжелого машиностроения на Украине и в мире. Об этом сообщили в украинских СМИ. «Сообщают о прилетах по промзоне Краматорска. Местные паблики пишут, что под удар попал завод НКМЗ», — передает украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале. Также на заводе прогремел взрыв. Об этом сообщает Lenta.ru. С 10 по 16 августа ВС РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, местам сборки и хранения ударных беспилотников, аэродромной инфраструктуре. Об этом сообщает RT. Также российская армия нанесла массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, уничтожив, среди прочего, спутниковые антенны Starlink. Эту информацию передает деловое издание «Взгляд».