В Екатеринбурге в парке «Лесоводов России» упали скульптуры-идолы художника Валерия Гаврилова — деревянные пятиметровые арт-объекты появились еще в 1970-х годах. Они находятся у входа в парк со стороны Сибирского тракта. Об этом рассказала екатеринбурженка Надежда Севастьянова.
«Я хотела насладиться красивейшими творениями, а пришла к умирающим, брошенным, почти уничтоженным памятникам человеческого безразличия. Это место отмечено на всех картах», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото упавшей скульптуры.
На ее сообщение отреагировала историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. «Надо что-то делать. Раньше читала, что музей ИЗО хотел забрать их в связи с художественной ценностью, похоже, надо поторопиться», — написала она в своем telegram-канале. Мосунова обратилась в музей ИЗО, управление культуры Екатеринбурга и Туристско-информационную службу города с вопросом об идолах.
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