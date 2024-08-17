17 августа 2024

В екатеринбургском парке развалились старые идолы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упал один из знаменитых идолов (архивное фото)
Упал один из знаменитых идолов (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в парке «Лесоводов России» упали скульптуры-идолы художника Валерия Гаврилова — деревянные пятиметровые арт-объекты появились еще в 1970-х годах. Они находятся у входа в парк со стороны Сибирского тракта. Об этом рассказала екатеринбурженка Надежда Севастьянова.

«Я хотела насладиться красивейшими творениями, а пришла к умирающим, брошенным, почти уничтоженным памятникам человеческого безразличия. Это место отмечено на всех картах», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото упавшей скульптуры. 

На ее сообщение отреагировала историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. «Надо что-то делать. Раньше читала, что музей ИЗО хотел забрать их в связи с художественной ценностью, похоже, надо поторопиться», — написала она в своем telegram-канале. Мосунова обратилась в музей ИЗО, управление культуры Екатеринбурга и Туристско-информационную службу города с вопросом об идолах.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в парке «Лесоводов России» упали скульптуры-идолы художника Валерия Гаврилова — деревянные пятиметровые арт-объекты появились еще в 1970-х годах. Они находятся у входа в парк со стороны Сибирского тракта. Об этом рассказала екатеринбурженка Надежда Севастьянова. «Я хотела насладиться красивейшими творениями, а пришла к умирающим, брошенным, почти уничтоженным памятникам человеческого безразличия. Это место отмечено на всех картах», — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото упавшей скульптуры.  На ее сообщение отреагировала историк и экскурсовод Татьяна Мосунова. «Надо что-то делать. Раньше читала, что музей ИЗО хотел забрать их в связи с художественной ценностью, похоже, надо поторопиться», — написала она в своем telegram-канале. Мосунова обратилась в музей ИЗО, управление культуры Екатеринбурга и Туристско-информационную службу города с вопросом об идолах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...