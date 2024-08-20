Свердловский политтехнолог, ветеран СВО Платон Маматов опубликовал фотографии деталей иностранных ракет ракет с кассетной частью, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Снимки он опубликовал в своих соцсетях.
«Это обломки иностранных ракет с кассетной боевой частью, которыми ВСУ лупили по жилой застройке при заходе [в Курскую область]», — написал он в telegram-канале «Как я поехал на войну». Маматов подчеркнул, что детали вооружения были собраны и переданы надлежащим органам.
Попавшие под обстрел мирные жители села Махновка (Суджанский район Курской области) также заявили, что украинские ДРГ используют кассетные боеприпасы для нанесения ударов. По словам Оксаны и Ильи Ермакова, после удара загорелись два дома на их улице, а от взрывов дрожала улица.
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