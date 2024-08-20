Уехавший на СВО свердловский политтехнолог показал обломки иностранных ракет. Фото

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Платон Маматов заявил, что ВСУ используют боеприпасы с кассетной частью
Платон Маматов заявил, что ВСУ используют боеприпасы с кассетной частью Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Свердловский политтехнолог, ветеран СВО Платон Маматов опубликовал фотографии деталей иностранных ракет ракет с кассетной частью, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Снимки он опубликовал в своих соцсетях.

«Это обломки иностранных ракет с кассетной боевой частью, которыми ВСУ лупили по жилой застройке при заходе [в Курскую область]», — написал он в telegram-канале «Как я поехал на войну». Маматов подчеркнул, что детали вооружения были собраны и переданы надлежащим органам.

Попавшие под обстрел мирные жители села Махновка (Суджанский район Курской области) также заявили, что украинские ДРГ используют кассетные боеприпасы для нанесения ударов. По словам Оксаны и Ильи Ермакова, после удара загорелись два дома на их улице, а от взрывов дрожала улица.

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Свердловский политтехнолог, ветеран СВО Платон Маматов опубликовал фотографии деталей иностранных ракет ракет с кассетной частью, которые использовали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Снимки он опубликовал в своих соцсетях. «Это обломки иностранных ракет с кассетной боевой частью, которыми ВСУ лупили по жилой застройке при заходе [в Курскую область]», — написал он в telegram-канале «Как я поехал на войну». Маматов подчеркнул, что детали вооружения были собраны и переданы надлежащим органам. Попавшие под обстрел мирные жители села Махновка (Суджанский район Курской области) также заявили, что украинские ДРГ используют кассетные боеприпасы для нанесения ударов. По словам Оксаны и Ильи Ермакова, после удара загорелись два дома на их улице, а от взрывов дрожала улица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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