В челябинских лесах поспела полезная для сердца лесная ягода

В лесах Челябинской области начали собирать полезную для сердца и сосудов ягоду бруснику. Об этом сообщила жительница Верхнего Уфалея Ирина Т.
«20 августа нашли в Верхнеуфалейском районе рыжики и бруснику», — сообщила жительница региона. Фотографиями грибов и ягод она поделилась в соцсетях.
Бруснику используют в кондитерском деле, косметологии и для лечения сердца и сосудов. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам она применяется для повышения иммунитета детей, очистки сосудов от бляшек и укреплении сердечной мышцы. Ее нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.
В Каслинском районе урожай ягод собирают трактором. Таким образом удается в сухую погоду собрать так называемую техническую ягоду (смородину, крыжовник, ранее жимолость), которые используются в пищевой промышленности.
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