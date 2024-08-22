В челябинских лесах поспела полезная для сердца лесная ягода

В лесах Челябинской области начали собирать бруснику
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Бруснику используют для лечения болезней сердца и сосудов Фото:

В лесах Челябинской области начали собирать полезную для сердца и сосудов ягоду бруснику. Об этом сообщила жительница Верхнего Уфалея Ирина Т.

«20 августа нашли в Верхнеуфалейском районе рыжики и бруснику», — сообщила жительница региона. Фотографиями грибов и ягод она поделилась в соцсетях.

Бруснику используют в кондитерском деле, косметологии и для лечения сердца и сосудов. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам она применяется для повышения иммунитета детей, очистки сосудов от бляшек и укреплении сердечной мышцы. Ее нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом.

В Каслинском районе урожай ягод собирают трактором. Таким образом удается в сухую погоду собрать так называемую техническую ягоду (смородину, крыжовник, ранее жимолость), которые используются в пищевой промышленности.

В челябинских лесах поспела брусника
В челябинских лесах поспела брусника

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В лесах Челябинской области начали собирать полезную для сердца и сосудов ягоду бруснику. Об этом сообщила жительница Верхнего Уфалея Ирина Т. «20 августа нашли в Верхнеуфалейском районе рыжики и бруснику», — сообщила жительница региона. Фотографиями грибов и ягод она поделилась в соцсетях. Бруснику используют в кондитерском деле, косметологии и для лечения сердца и сосудов. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам она применяется для повышения иммунитета детей, очистки сосудов от бляшек и укреплении сердечной мышцы. Ее нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом. В Каслинском районе урожай ягод собирают трактором. Таким образом удается в сухую погоду собрать так называемую техническую ягоду (смородину, крыжовник, ранее жимолость), которые используются в пищевой промышленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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