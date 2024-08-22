В челябинских лесах поспела полезная для сердца лесная ягода

В лесах Челябинской области начали собирать бруснику

22 августа 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Бруснику используют для лечения болезней сердца и сосудов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В лесах Челябинской области начали собирать полезную для сердца и сосудов ягоду бруснику. Об этом сообщила жительница Верхнего Уфалея Ирина Т. «20 августа нашли в Верхнеуфалейском районе рыжики и бруснику», — сообщила жительница региона. Фотографиями грибов и ягод она поделилась в соцсетях. Бруснику используют в кондитерском деле, косметологии и для лечения сердца и сосудов. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам она применяется для повышения иммунитета детей, очистки сосудов от бляшек и укреплении сердечной мышцы. Ее нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом. В Каслинском районе урожай ягод собирают трактором. Таким образом удается в сухую погоду собрать так называемую техническую ягоду (смородину, крыжовник, ранее жимолость), которые используются в пищевой промышленности. В челябинских лесах поспела брусника Грибы Челябинской области 2024, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лесах Челябинской области начали собирать полезную для сердца и сосудов ягоду бруснику. Об этом сообщила жительница Верхнего Уфалея Ирина Т. «20 августа нашли в Верхнеуфалейском районе рыжики и бруснику», — сообщила жительница региона. Фотографиями грибов и ягод она поделилась в соцсетях. Бруснику используют в кондитерском деле, косметологии и для лечения сердца и сосудов. Благодаря витаминам, минералам и антиоксидантам она применяется для повышения иммунитета детей, очистки сосудов от бляшек и укреплении сердечной мышцы. Ее нужно есть больным гипертонией, ишемической болезнью сердца и ревматизмом. В Каслинском районе урожай ягод собирают трактором. Таким образом удается в сухую погоду собрать так называемую техническую ягоду (смородину, крыжовник, ранее жимолость), которые используются в пищевой промышленности.