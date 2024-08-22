ВС РФ водрузили российский флаг в населенном пункте в Покровском районе. Видео

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ВС РФ взял под контроль поселок Птичье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и водрузили там российский флаг. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

«Под контроль наших бойцов перешел населенный пункт Птичье в Покровском районе ДНР», — написал Соловьев в telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в поселке 114-й бригадой был установлен российский флаг.

Ранее ВС РФ освободили Желанное в ДНР. Также в этом месяце солдаты РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Иностранные СМИ отмечают, что украинский фронт в ДНР постепенно разваливается.

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Бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и водрузили там российский флаг. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «Под контроль наших бойцов перешел населенный пункт Птичье в Покровском районе ДНР», — написал Соловьев в telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в поселке 114-й бригадой был установлен российский флаг. Ранее ВС РФ освободили Желанное в ДНР. Также в этом месяце солдаты РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Иностранные СМИ отмечают, что украинский фронт в ДНР постепенно разваливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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