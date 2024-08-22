ВС РФ водрузили российский флаг в населенном пункте в Покровском районе. Видео

22 августа 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

ВС РФ взял под контроль поселок Птичье Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и водрузили там российский флаг. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «Под контроль наших бойцов перешел населенный пункт Птичье в Покровском районе ДНР», — написал Соловьев в telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в поселке 114-й бригадой был установлен российский флаг. Ранее ВС РФ освободили Желанное в ДНР. Также в этом месяце солдаты РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Иностранные СМИ отмечают, что украинский фронт в ДНР постепенно разваливается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и водрузили там российский флаг. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев. «Под контроль наших бойцов перешел населенный пункт Птичье в Покровском районе ДНР», — написал Соловьев в telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в поселке 114-й бригадой был установлен российский флаг. Ранее ВС РФ освободили Желанное в ДНР. Также в этом месяце солдаты РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Иностранные СМИ отмечают, что украинский фронт в ДНР постепенно разваливается.