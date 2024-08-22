ВС РФ взял под контроль поселок Птичье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы 114-й бригады ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и водрузили там российский флаг. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.
«Под контроль наших бойцов перешел населенный пункт Птичье в Покровском районе ДНР», — написал Соловьев в telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим в поселке 114-й бригадой был установлен российский флаг.
Ранее ВС РФ освободили Желанное в ДНР. Также в этом месяце солдаты РФ освободили поселок Нью-Йорк в Донецкой области. Иностранные СМИ отмечают, что украинский фронт в ДНР постепенно разваливается.
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