В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину. Видео

22 августа 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Самокатчик столкнулся с пешеходом Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина самокатчик сбил пожилую женщину. На место приехала бригада скорой помощи. «Пострадавшая лежит на асфальте и не может подняться. Прохожие, в ожидании скорой, положили сумку ей под голову», — сообщает «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Журналисты направили запрос в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что пока информации по инциденту не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина самокатчик сбил пожилую женщину. На место приехала бригада скорой помощи. «Пострадавшая лежит на асфальте и не может подняться. Прохожие, в ожидании скорой, положили сумку ей под голову», — сообщает «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Журналисты направили запрос в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что пока информации по инциденту не поступало.