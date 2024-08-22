Самокатчик столкнулся с пешеходом
В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина самокатчик сбил пожилую женщину. На место приехала бригада скорой помощи.
«Пострадавшая лежит на асфальте и не может подняться. Прохожие, в ожидании скорой, положили сумку ей под голову», — сообщает «74.ру» со ссылкой на очевидцев.
Журналисты направили запрос в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что пока информации по инциденту не поступало.
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