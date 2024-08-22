В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину. Видео

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Уличные музыканты. Екатеринбург, уличные музыканты, самокат, электросамокат
Самокатчик столкнулся с пешеходом Фото:

В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина самокатчик сбил пожилую женщину. На место приехала бригада скорой помощи.

«Пострадавшая лежит на асфальте и не может подняться. Прохожие, в ожидании скорой, положили сумку ей под голову», — сообщает «74.ру» со ссылкой на очевидцев.

Журналисты направили запрос в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что пока информации по инциденту не поступало.

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В Челябинске самокатчик сбил пожилую женщину на пересечении 250-летия Челябинска и Чичерина самокатчик сбил пожилую женщину. На место приехала бригада скорой помощи. «Пострадавшая лежит на асфальте и не может подняться. Прохожие, в ожидании скорой, положили сумку ей под голову», — сообщает «74.ру» со ссылкой на очевидцев. Журналисты направили запрос в пресс-службу ГАИ города. Там сообщили, что пока информации по инциденту не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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