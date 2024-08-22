Путин наградил трех свердловских профессоров и слесаря

22 августа 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Президентское распоряжение подписано 17 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил госнаградми трех профессоров из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), а также слесаря «Уральских локомотивов». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессор УрГЭУ Валерий Дубровский. Орденом «Заслуженный работник высшей школы РФ» отмечены профессора УрФУ Сергей Кокин и Анатолий Меренков. Крайним в списке на награждение оказался слесарь-электромонтажник «Уральских локомотивов» Сергей Сушков. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин отметил госнаградми трех профессоров из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), а также слесаря «Уральских локомотивов». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессор УрГЭУ Валерий Дубровский. Орденом «Заслуженный работник высшей школы РФ» отмечены профессора УрФУ Сергей Кокин и Анатолий Меренков. Крайним в списке на награждение оказался слесарь-электромонтажник «Уральских локомотивов» Сергей Сушков. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.