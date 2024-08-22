Путин наградил трех свердловских профессоров и слесаря

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Президентское распоряжение подписано 17 августа Фото:

Президент России Владимир Путин отметил госнаградми трех профессоров из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), а также слесаря «Уральских локомотивов». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессор УрГЭУ Валерий Дубровский. Орденом «Заслуженный работник высшей школы РФ» отмечены профессора УрФУ Сергей Кокин и Анатолий Меренков.

Крайним в списке на награждение оказался слесарь-электромонтажник «Уральских локомотивов» Сергей Сушков. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин отметил госнаградми трех профессоров из Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) и Уральского федерального университета (УрФУ), а также слесаря «Уральских локомотивов». Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени профессор УрГЭУ Валерий Дубровский. Орденом «Заслуженный работник высшей школы РФ» отмечены профессора УрФУ Сергей Кокин и Анатолий Меренков. Крайним в списке на награждение оказался слесарь-электромонтажник «Уральских локомотивов» Сергей Сушков. Ему присвоили почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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