Из Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) выписали 80-летнего жителя Нижнего Тагила, который провел под завалами рухнувшего подъезда более 17 часов. Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь и теперь его жизни ничего не угрожает, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«Сейчас пациента ничего не беспокоит кроме головокружений, которые, по его словам, наблюдались еще до случившегося. Головные боли из-за полученного ушиба прошли. И хотя мужчина гипертоник, даже давление у него нормализовалось, потому что у нас он регулярно получал все необходимые препараты. Мы выписали его в абсолютно стабильном состоянии», — рассказал лечащий врач пациента Александр Черепанов.
Тагильчанин Вениамин Уртминцев был спасен после длительного нахождения по завалами дома по адресу Сибирская, 81, два подъезда которого обрушились из-за взрыва. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии, ситуацию усложнял перелом восьмого грудного позвонка. Из-за этого пострадавшего нельзя было положить на операционный стол в стандартной позе. Однако тагильчанин прошел необходимые обследования и лечение, включая установку кава-фильтра из-за обнаруженного тромба.
Взрыв на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. По предварительным данным, из-за скопления бытового газа. Более подробно о ЧП, в котором погибли 10 человек, — в сюжете URA.RU.
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