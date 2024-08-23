23 августа 2024

Очевидец рассказал, как бетонная плита насмерть придавила подростка в Алапаевске

В Алапаевске подросток упал с бетонной плиты, после чего она рухнула на него
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток запрыгнул на плиту и упал с нее (архивное фото)
Подросток запрыгнул на плиту и упал с нее (архивное фото) Фото:

Десятилетний мальчик, которого насмерть придавила бетонная плита на стройке в Алапаевске (Свердловская область) перелез через забор и забрался на вертикальную плиту, после чего упал с нее. Об этом сообщил очевидец проишсетсвия.

«Они [дети] вот лазили через забор. Они запрыгнули на плиту — она вертикально стояла на территории этого дома. Он залез, упал, плита пошатнулась и на него», — рассказал очевидец telegram-каналу «Четвертого канала».

Трагедия произошла 23 августа на улице Володарского. После падения плиты мальчик скончался на месте. Следственный комитет занялся расследованием смерти подростка. Очевидцы происшествия также раскритиковали врачей, приехавших на вызов к подростку.

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Десятилетний мальчик, которого насмерть придавила бетонная плита на стройке в Алапаевске (Свердловская область) перелез через забор и забрался на вертикальную плиту, после чего упал с нее. Об этом сообщил очевидец проишсетсвия. «Они [дети] вот лазили через забор. Они запрыгнули на плиту — она вертикально стояла на территории этого дома. Он залез, упал, плита пошатнулась и на него», — рассказал очевидец telegram-каналу «Четвертого канала». Трагедия произошла 23 августа на улице Володарского. После падения плиты мальчик скончался на месте. Следственный комитет занялся расследованием смерти подростка. Очевидцы происшествия также раскритиковали врачей, приехавших на вызов к подростку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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