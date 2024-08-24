24 августа 2024
23 августа 2024

На дороге вблизи одного из поселков ХМАО заметили медведя. Видео

В ХМАО на дороге в Междуреченский бегает медведь
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь попал на видео на дороге вблизи поселка Дальний
Медведь попал на видео на дороге вблизи поселка Дальний Фото:

В ХМАО вблизи поселка Дальний заметили медведя. Дикое животное видели на дороге в Междуреченский, сообщил URA.RU читатель. 

«На дороге в Междуреченский у поселка Дальний бегает медведь. Может даже не один», — рассказал корреспонденту URA.RU читатель. Он также поделился видео, на котором видно медведя. Дикий зверь, увидев автомобиль, поднялся на задние лапы, а после убежал и скрылся в лесу. 

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили провести облаву на медведей. Депнедр округа решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям.

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В ХМАО вблизи поселка Дальний заметили медведя. Дикое животное видели на дороге в Междуреченский, сообщил URA.RU читатель.  «На дороге в Междуреченский у поселка Дальний бегает медведь. Может даже не один», — рассказал корреспонденту URA.RU читатель. Он также поделился видео, на котором видно медведя. Дикий зверь, увидев автомобиль, поднялся на задние лапы, а после убежал и скрылся в лесу.  Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили провести облаву на медведей. Депнедр округа решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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