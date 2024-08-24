Медведь попал на видео на дороге вблизи поселка Дальний
В ХМАО вблизи поселка Дальний заметили медведя. Дикое животное видели на дороге в Междуреченский, сообщил URA.RU читатель.
«На дороге в Междуреченский у поселка Дальний бегает медведь. Может даже не один», — рассказал корреспонденту URA.RU читатель. Он также поделился видео, на котором видно медведя. Дикий зверь, увидев автомобиль, поднялся на задние лапы, а после убежал и скрылся в лесу.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО решили провести облаву на медведей. Депнедр округа решил отстреливать медведей из-за многочисленных жалоб на выход животных к людям.
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