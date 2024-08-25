25 августа 2024

Екатеринбурженка нашла рюкзак с наркотиком, пистолетом, ножом и электрошокером

© Служба новостей «URA.RU»
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Владельца рюкзака ищут (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга нашла в центре города рюкзак с наркотиками, пистолетом, ножом и электрошокером. Женщина сообщила о подозрительной находке в полицию, владелец сумки объявлен в розыск. Подробности URA.RU сообщил источник.

«Сотрудница „Сбербанка“ выгуливала собаку на улице Московской, недалеко от „Зооклиники“, и услышала мелодию телефонного звонка из кустов. Она пошла на звук и обнаружила на земле рюкзак, из которого раздавался звонок. Рюкзак был приоткрыт, в нем горожанка заметила предмет, похожий на пистолет, и вызвала полицию», — рассказал собеседник агентства.

Стражи порядка обнаружили в рюкзаке немало интересных предметов. Так, там лежал пистолет «Пионер» и пять аэрозольных патронов к нему, перочинный нож и электрошокер, пакетик с мефедроном и весы, резиновая перчатка и мотки изоленты разных цветов, черная балаклава и худи, несколько банковских карт и 11 тысяч рублей в кошельке, два сотовых телефона и наушники.

«Также в рюкзаке был найден загранпаспорт на имя вероятного владельца. Его сейчас ищут. Пистолет направлен на исследование», — добавил источник.

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Жительница Екатеринбурга нашла в центре города рюкзак с наркотиками, пистолетом, ножом и электрошокером. Женщина сообщила о подозрительной находке в полицию, владелец сумки объявлен в розыск. Подробности URA.RU сообщил источник. «Сотрудница „Сбербанка“ выгуливала собаку на улице Московской, недалеко от „Зооклиники“, и услышала мелодию телефонного звонка из кустов. Она пошла на звук и обнаружила на земле рюкзак, из которого раздавался звонок. Рюкзак был приоткрыт, в нем горожанка заметила предмет, похожий на пистолет, и вызвала полицию», — рассказал собеседник агентства. Стражи порядка обнаружили в рюкзаке немало интересных предметов. Так, там лежал пистолет «Пионер» и пять аэрозольных патронов к нему, перочинный нож и электрошокер, пакетик с мефедроном и весы, резиновая перчатка и мотки изоленты разных цветов, черная балаклава и худи, несколько банковских карт и 11 тысяч рублей в кошельке, два сотовых телефона и наушники. «Также в рюкзаке был найден загранпаспорт на имя вероятного владельца. Его сейчас ищут. Пистолет направлен на исследование», — добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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