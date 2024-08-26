26 августа 2024

Густой туман накрыл Челябинскую область утром 27 августа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Челябинск , погода, нму, климат, туман
Жители Челябинска также наблюдали туман (архивное фото) Фото:

Густой и плотный туман накрыл города Челябинской области утром 27 августа. Атмосферное явление наблюдали в Челябинске, Сосновском районе и на другой территории региона, сообщили URA.RU читатели.

«Утром 27 августа в Сосновском районе, пригороде Челябинска, стоял белый туман. Видимость не превышала пары метров. В Челябинске туман тоже наблюдали, в частности, в микрорайоне Парковый, в районе Теплотехнического института», — сообщили URA.RU читатели. Согласно данным с камер наружного наблюдения, густой туман 27 августа накрыл также города Златоуст, Миасс, Южноуральск, Карабаш.

В Челябинской области ранее был введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Режим объявлен из-за слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии ночью. Он продлится с 26 по 28 августа, сообщили в областном гидрометеоцентре.

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Густой и плотный туман накрыл города Челябинской области утром 27 августа. Атмосферное явление наблюдали в Челябинске, Сосновском районе и на другой территории региона, сообщили URA.RU читатели. «Утром 27 августа в Сосновском районе, пригороде Челябинска, стоял белый туман. Видимость не превышала пары метров. В Челябинске туман тоже наблюдали, в частности, в микрорайоне Парковый, в районе Теплотехнического института», — сообщили URA.RU читатели. Согласно данным с камер наружного наблюдения, густой туман 27 августа накрыл также города Златоуст, Миасс, Южноуральск, Карабаш. В Челябинской области ранее был введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Режим объявлен из-за слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии ночью. Он продлится с 26 по 28 августа, сообщили в областном гидрометеоцентре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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